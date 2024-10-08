Досвідчені садівники озвучили поради господарів для гарного врожаю, дізнайтеся, чим обробляти дерева у саду восени.

Починати обробляти дерева восени слід із застосування мульчі, яка допомагає зберегти вологість ґрунту та ізолювати коріння рослин, щоб уникнути стресового циклу замерзання та відтавання протягом зими.

Отже, чим обробляти дерева у саду восени?

Обробка дерев восени також допоможе їм отримати поживні речовини, необхідні підтримки сили протягом зимових місяців.

Садівники кажуть, що в цю пору року гарною ідеєю може стати підживлення для конкретного дерева чи гумінова кислота.

Корисна порада з обробки дерев восени: можна згрести опале листя і зробити з них перегній - прекрасну мульчу наступного року.

Переходячи з літа на осінь, важливо почати перевіряти дерева на наявність хвороб чи зараження шкідниками.

Як тільки листя обпаде з гілок дерев восени, ви можете оглянути дерево, щоб визначити, чи потребує воно структурної обрізки.

Думки про те, чи варто обрізати восени, є неоднозначними.

Дехто вважає це помилкою обрізки восени, оскільки дерева повинні перебувати у стані спокою, тому не зможуть швидко залікувати рани.

Однак якщо ви помітили мертві або хворі гілки, можливо, краще їх якнайшвидше оглянути. Видалення їх може допомогти знизити ризик їх падіння у разі негоди.

Джерело: homesandgardens .

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