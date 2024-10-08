Починати обробляти дерева восени слід із застосування мульчі, яка допомагає зберегти вологість ґрунту та ізолювати коріння рослин, щоб уникнути стресового циклу замерзання та відтавання протягом зими.

Отже, чим обробляти дерева у саду восени?

Обробка дерев восени також допоможе їм отримати поживні речовини, необхідні підтримки сили протягом зимових місяців.

Садівники кажуть, що в цю пору року гарною ідеєю може стати підживлення для конкретного дерева чи гумінова кислота.

Корисна порада з обробки дерев восени: можна згрести опале листя і зробити з них перегній - прекрасну мульчу наступного року.

Переходячи з літа на осінь, важливо почати перевіряти дерева на наявність хвороб чи зараження шкідниками.

обрізка дерев

Як тільки листя обпаде з гілок дерев восени, ви можете оглянути дерево, щоб визначити, чи потребує воно структурної обрізки.

Думки про те, чи варто обрізати восени, є неоднозначними.

Дехто вважає це помилкою обрізки восени, оскільки дерева повинні перебувати у стані спокою, тому не зможуть швидко залікувати рани.

Однак якщо ви помітили мертві або хворі гілки, можливо, краще їх якнайшвидше оглянути. Видалення їх може допомогти знизити ризик їх падіння у разі негоди.

Джерело: homesandgardens .

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