Доктор Комаровський повідомив про причини, в чому суть і чому відбувається це явище, яке люди називають "продуло" шию.

Про це доктор Комаровський розповів на своєму youtube-каналі.

Як правило "продуває шию" в холодну пору року, коли ми відчуваємо дискомфорт і нам реально холодно.

Якщо холод добирається до нашої шиї, тобто холодне повітря безпосередньо впливає на м'язи шиї на м'язи шиї, то м'язах виникає спазм судин.

Що робити, щоб шию не продуло:

По-перше стежити за прогнозом погоди, користуватися шарфиком, не здійснювати різких рухів, якщо реально відчуваєте дискомфорт.

До лікаря потрібно бігти обов'язково після падіння або аварії, якщо виник гострий біль у ділянці шиї, якщо ви не можете нахилити голову, особливо якщо це поєднується з вираженим головним болем – це одна з ознак менінгіту.

До лікаря потрібно , крім болю в шиї, у вас є нудота, запаморочення, блювання і світлобоязнь.

Що робити, якщо продуло шию?

Насамперед нічого страшного немає і головний лікар, якщо продуло шию - це час продовжувати рухову активність, продовжувати повертати голову і берегти шию від подальшого переохолодження.

Медична наука рекомендує відразу після того, як різко захворіла шия використовувати або холодні, або теплі компреси.

За логікою, якщо відбувся крововилив, то повинен допомогти холодний компрес, але дуже багатьом від холодного компресу цей спазм посилюється і болить ще сильніше.

Можете застосовувати препарати місцевої дії нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування, як правило, у нас є в гелях, в кремах такі препарати як Ібупрофен, Диклофенак, Німесулід.

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