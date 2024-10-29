Переможниця одного із сезонів, а тепер суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала, як приготувати домашній майонез.

Рецептом домашнього майонезу Ольга Мартиновська поділилася на своєму youtube-каналі.

"Думаю, що такий рецепт є в запасі далеко не у кожної господині", - повідомила Ольга Мартиновська у своєму youtube-каналі.

РЕЦЕПТ домашнього, смачного, справжнього майонезу:

1 жовток

1 чайна ложка гарної якісної гірчиці

1 чайна ложка лимонного соку або фруктового або бальзамічного оцту

Дрібка солі. Дрібка цукру.

"Майстер Шеф" Ольга Мартиновська повідомила, що опціонально можна додати часник до смаку.

Коли суміші про хороше допомогли вашій посмішці стати ще яскравішою, а консистенція стала густішою, тонким струмком додайте рослинне масло, - каже зірка кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська.

200-250 олії для домашнього майонезу. Соняшникова, оливкова, з кісточок винограду, кому яке більше до душі.

"Важливо і дуже потрібно! Усі інгредієнти мають бути однаковою температурою", - резюмувала "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська.

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