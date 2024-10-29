Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився новим рецептом приготування крем-супу з гарбуза та зеленим чаєм.

Своим рецептом Клопотенко поделилися на youtube-канале.

"Поки сезон у розпалі, неодмінно включайте у свій раціон страви з гарбузом!", - повідомив Клопотенко.

Порції для приготування гарбузового крем супу: чотири, час підготовки: 10 хвилин. Час приготування: 40 хвилин.

Інгредієнти для крем-супу з гарбуза: 750 г гарбуза 3 зубчики часнику 3 гілочки розмарину 1 ст. л. зеленого чаю 250 мл води 50 г пармезану 200-300 мл молока 1 ст. л. олії, дрібка солі, чорний свіжомелений перець до смаку.

750 г великого та солодкого гарбуза поріжте довільними шматками, але однакові за розміром.

Викладіть на деко гарбуз, додайте 3 зубчики часнику та 3 гілочки розмарину.

Скропіть олією та додайте дрібку солі. Накрийте форму фольгою та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів, на режим конвекції верх/низ на 30 хвилин до готовності гарбуза.

Головний секрет приготування гарбузового крем супу від Клопотенка - заваріть зелений чай – 1 ст. л. у 250 мл води.

Запечений гарбуз дістаньте з духовки, приберіть розмарин перекладіть у чашу блендера та перебийте до стану пюре.

Влийте до гарбуза 200-300 мл молока, трохи перебивайте, потім додавайте до консистенції, яку хочете отримати, додайте сіль до смаку та влийте 100 мл зеленого чаю.

Для чипсів натріть 50 г пармезану на дрібній тертці, на деко з пергаментом розкладіть гірки з сиру.

Поставте в духовку на верхній рівень на 3 хвилини, щоб сир розтанув.

Діставайте, як тільки сир розтане та трохи затвердішає.

При подачі гарбузового крем-супу, прикрасьте тарілки чипсами з пармезану та чорним перцем.

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