Шеф-кухар Євген Клопотенко повідомив, що шакшука - це по суті звичайна яєчня, але готується за особливим рецептом.

Про це шеф-кухар Євген Клопотенко повідомив на своєму youtube-каналі.

"Якщо ви щодня ходите на роботу та не можете порушувати правила, але хочете. То от вам моя порада - приготувати на сніданок шакшуку", - повідомив Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ для приготування шакшуки:

• 3 яйця • 2 шт помідорів • 1 зубчик часнику • 1/4 цибулі • 1/2 болгарського перцю • 1/2 цукіні • 300 гр. консервованих томатів пелаті • 4 гілочки петрушки • 1 дрібка зіри • 2 ст. л. оливкової олії • 15 гр. вершків або йогурту.

За традиційним рецептом шакшуки має бути два інградієнти - це томати та яйця, а все інше - це вже як повезе, все, що є в холодильнику.

Спочатку беремо томати, нарізаємо їх дрібними кубиками, перекладаємо все до ємності.

Потім небагато часник, трохи цибулі - чим дрібніше ми її наріжемо = тим менше буде аромату цибулі.

Тепер болгарський перець нарізаємо середнім кубиком.

Приготування бази шакшуки - це творчість, додаємо цукіні або кабачки. Тепер томати пелаті, перець, оливкова олія.

Обсмажуємо суміш овочів на петельні, на середньому вогні 5-7 хвилин.

Одну частину ми відкладаємо, що використати в інший раз, а в іншу вибиваємо три яйця та додаємо зіру та жаримо яйця дві хвилини та додаємо йогурт, смажимо хвилин 5-10.

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