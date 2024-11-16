Android захищає ваш смартфон, запитуючи у вас PIN-код, дізнайтеся, що робити, якщо ви забули його.

Що станеться, якщо ви забудете встановлений вами пароль на телефон - якщо вам пощастить, ви зможете легко повернутися назад, але це може виявитися неможливим.

Як дізнатися пароль від телефону Android, якщо ви його забули:

Розблокування Android за допомогою Smart Lock.

Якщо ви забули свій PIN-код, графічний ключ або пароль, функція Smart Lock в Android може вас врятувати.

Наприклад, припустимо, що ви налаштували Smart Lock на своєму телефоні Android і він автоматично входить до системи, коли знаходиться в домашній мережі Wi-Fi.

Ви можете підключити свій телефон Android до цієї домашньої мережі Wi-Fi, і він автоматично розблокується для вас навіть якщо ви не можете згадати звичайний код розблокування.

Проблема з цим рішенням полягає в тому, що воно тільки дозволяє вам увійти до свого телефону, але не допомагає вам скинути PIN-код, графічний ключ або пароль, якщо ви його забули. Вам все одно потрібно буде знати це, якщо ви захочете внести зміни до Smart Lock.

Плюс, велика проблема в тому, що ви не можете використовувати Smart Lock, щоб увійти до свого Android телефону після його перезапуску.

Якщо ви можете повернутися до телефону Android за допомогою Smart Lock, вам слід зробити резервну копію всіх важливих даних, а потім використовувати одне з наступних рішень.

Samsung SmartThings Знайти. Власники Samsung Galaxy мають найкращий варіант, коли справа доходить до відновлення телефону, якщо ви забули свій PIN-код, графічний ключ або пароль.

Ви можете використовувати інструмент SmartThings Find від Samsung, щоб розблокувати телефон Android і скинути налаштування безпеки екрана блокування або пароля віддалено, якщо ви його забули.

Джерело: howtogeek .

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