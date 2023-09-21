Есть веские причины, по которым вам следует хранить многие обычные предметы для ванной комнаты где-то за пределами ванной комнаты.

Эксперты составили рейтин вещей, которые не следует хранить в ванной.

Шкафы и тумбы в ванной комнате могут стать дополнительным местом для хранения туалетных принадлежностей, постельного белья, лекарств и многого другого, особенно для тех, у кого мало места.

Однако многие предметы, которые обычно хранятся в ванной комнате, на самом деле следует хранить в прохладном, сухом помещении, где нет резких колебаний температуры и влажности.

Хранение этих вещей в ванной может повредить их или даже представлять угрозу для здоровья.

Полотенца

Во многих ванных комнатах есть бельевые шкафы, где люди хранят свои банные полотенца , но влажная среда — не идеальное место для них. Лучшее место для хранения полотенец — если таковые имеются, — бельевые шкафы в прихожей, поскольку они не будут подвергаться воздействию высокого уровня влажности, что может привести к развитию плесени и появлению затхлого запаха. Это же правило касается халатов и другого белья.

Зубные щетки

Это может показаться немного нелогичным, поскольку в ванной вы чистите зубы, но хранение подставки для зубных щеток на стойке в ванной может превратить ее в рассадник бактерий. Каждый раз, когда вы смываете воду в унитазе, в воздух выбрасываются бактерии, а влажная среда в ванной заставляет эти бактерии быстро размножаться. Если вы не можете хранить зубную щетку в аптечке, лучше хранить ее вне ванной комнаты.

Фотографии

Хотя ванная комната может показаться отличным местом для размещения семейных фотографий, они рискуют повредиться из-за влажности. Даже если они хорошо оформлены, влага может проникнуть под стекло и вызвать плесень. Чтобы не испортить ценные семейные фотографии, храните их в другом месте или сделайте копии, чтобы вы могли наслаждаться ими долгие годы.

Рецепт лекарства

Хотя многие из нас хранят отпускаемые по рецепту лекарства в ванной комнате (в конце концов, она называется аптечкой) , это не идеальная среда для таблеток и микстур. В большинстве бутылочек с рецептами указано, что их следует хранить в прохладном и сухом месте, а ванная комната, вероятно, является самым влажным местом в вашем доме. Вместо этого храните флаконы с рецептами в спальне, в недоступном для детей месте . Та же рекомендация касается и витаминов.

Тампоны

Хранить тампоны и другие гигиенические средства в ванной, конечно, удобно, но на самом деле это не лучшее место для них. Большинство производителей тампонов рекомендуют хранить свою продукцию в сухом прохладном месте, поскольку влажная среда может привести к развитию бактерий и плесени. Тампоны, хранящиеся в ванной в течение коротких периодов времени, вряд ли пострадают, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы хранить небольшой запас под раковиной.

Электроника

Мы все знаем, что электроника и вода несовместимы, поэтому мелкую бытовую технику лучше хранить в другом месте. Это не только может быть потенциально опасно, но и повредить электронику, храня ее во влажной среде. Большинство электронных устройств имеют металлические компоненты, которые могут ржаветь или подвергаться коррозии, если подвергаются воздействию высокого уровня влажности.

Окрашенная деревянная мебель

Старинный деревянный стул или шкаф могут добавить ванной винтажный шарм, но окрашенная деревянная мебель может быть повреждена во влажной среде. Когда уровень влажности колеблется, древесина расширяется и сжимается, что приводит к расколу, вздутию и отслаиванию лакокрасочного покрытия. При декорировании ванной комнаты выбирайте деревянные детали, которые окрашены, а не окрашены.

Ювелирные изделия

Ювелирные изделия не терпят влажной среды, особенно если они изготовлены из стерлингового серебра, которое быстро тускнеет при воздействии высокой влажности. Вместо того, чтобы хранить шкатулку для драгоценностей на стойке в ванной или на туалетном столике, храните ее в спальне или шкафу, чтобы ваши кольца, ожерелья, браслеты и серьги выглядели блестящими и новыми.

Бритвы

Лезвия бритвы обычно изготавливаются из нержавеющей стали , которая устойчива к ржавчине и коррозии, но на них все равно может негативно влиять среда с высокой влажностью. Бритву, которой вы активно пользуетесь, можно хранить в душе или в аптечке, но лучше хранить дополнительные лезвия в сухом месте за пределами ванной комнаты.

Источник: bobvila.com.

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