Чувствуете себя перегруженным работой по дому? Ключом к поддержанию чистоты и порядка в доме является установление регулярного графика и его соблюдение.

Выполнение задач по дому каждый месяц поможет держать ваш дом под контролем! Возьмите свой дом под контроль, добавив эти советы и дела в свой ежемесячный список работ по дому и обслуживанию.

Мыть мусорные баки

Несмотря на то, что вы, вероятно, застилаете их мешками для мусора, вам все равно следует тщательно чистить мусорные баки раз в месяц, особенно тот, который стоит на кухне. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность дезинфицирующим спреем, чтобы избавиться от бактерий, а когда мусорное ведро станет чистым, насыпьте на его дно немного пищевой соды, чтобы устранить запахи.

основные советы по уборке

Протереть стены
Не ограничивайте уборку областью вокруг вентиляционных отверстий системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воспользуйтесь возможностью протереть стены и плинтусы. Особое внимание уделите местам вокруг выключателей света, дверных и оконных рам, а также лестничных клеток, так как эти места могут быть грязными или потертыми.

Освежить мебель

Мебель может сильно запылиться и запачкаться в течение месяца. Чтобы запахи не оседали на обивке, посыпьте подушки пищевой содой, дайте постоять 20–30 минут, а затем тщательно пропылесосьте. Обязательно снимите подушки и используйте щелевой инструмент, чтобы добраться до всех укромных уголков и щелей. Протрите деревянную мебель качественным полиролем для мебели и обработайте кожаные детали кондиционером для кожи, чтобы очистить их и предотвратить растрескивание.

Вымойте окна!

Чтобы солнце светило, регулярно мойте окна. Однако вы можете подождать пасмурного дня, чтобы чистящий раствор не высыхал слишком быстро и вам было легче увидеть и удалить любые полосы и пятна. Используйте высококачественный очиститель для стекол и насухо отполируйте тканью из микрофибры; также протрите пороги и рамы.

основные советы по уборке

Очистка шкафа

Раз в месяц уделяйте время пылесосу и вытирайте пыль в шкафах, особенно под подставками для обуви, стеллажах и контейнерах для хранения вещей. Не забудьте о стенах, дверях, дверном косяке и плинтусах — вы удивитесь, сколько пыли может скапливаться внутри! Пока вы там, быстро просмотрите свою одежду и обувь, а также пожертвуйте или выбросьте все вещи, которые вы не носили более года.

Источник: bobvila.

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