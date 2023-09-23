Чувствуете себя перегруженным работой по дому? Ключом к поддержанию чистоты и порядка в доме является установление регулярного графика и его соблюдение.

Выполнение задач по дому каждый месяц поможет держать ваш дом под контролем! Возьмите свой дом под контроль, добавив эти советы и дела в свой ежемесячный список работ по дому и обслуживанию.



Мыть мусорные баки

Несмотря на то, что вы, вероятно, застилаете их мешками для мусора, вам все равно следует тщательно чистить мусорные баки раз в месяц, особенно тот, который стоит на кухне. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность дезинфицирующим спреем, чтобы избавиться от бактерий, а когда мусорное ведро станет чистым, насыпьте на его дно немного пищевой соды, чтобы устранить запахи.

Протереть стены

Не ограничивайте уборку областью вокруг вентиляционных отверстий системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воспользуйтесь возможностью протереть стены и плинтусы. Особое внимание уделите местам вокруг выключателей света, дверных и оконных рам, а также лестничных клеток, так как эти места могут быть грязными или потертыми.

Освежить мебель

Мебель может сильно запылиться и запачкаться в течение месяца. Чтобы запахи не оседали на обивке, посыпьте подушки пищевой содой, дайте постоять 20–30 минут, а затем тщательно пропылесосьте. Обязательно снимите подушки и используйте щелевой инструмент, чтобы добраться до всех укромных уголков и щелей. Протрите деревянную мебель качественным полиролем для мебели и обработайте кожаные детали кондиционером для кожи, чтобы очистить их и предотвратить растрескивание.

Вымойте окна!

Чтобы солнце светило, регулярно мойте окна. Однако вы можете подождать пасмурного дня, чтобы чистящий раствор не высыхал слишком быстро и вам было легче увидеть и удалить любые полосы и пятна. Используйте высококачественный очиститель для стекол и насухо отполируйте тканью из микрофибры; также протрите пороги и рамы.

Очистка шкафа

Раз в месяц уделяйте время пылесосу и вытирайте пыль в шкафах, особенно под подставками для обуви, стеллажах и контейнерах для хранения вещей. Не забудьте о стенах, дверях, дверном косяке и плинтусах — вы удивитесь, сколько пыли может скапливаться внутри! Пока вы там, быстро просмотрите свою одежду и обувь, а также пожертвуйте или выбросьте все вещи, которые вы не носили более года.

Источник: bobvila.

Последние новости Украины:

Напомним, что категорически нельзя хранить в ванной комнате: простые советы помогут сохранить вещи.

А еще Politeka писала, как приучить ребенка не переедать сладости.

Также Politeka сообщала о 3 популярных мифах о фруктах, о которых пора забыть.