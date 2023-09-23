Денежная помощь украинцам стало известно, кто может рассчитывать на выплаты для оплаты аренды жилья.

Денежная помощь будет выплачиваться внутриперемещенным лицам Херсонской области.

Как сообщает Новокаховская городская военная администрация, денежную помощь окажут пострадавшим от полномасштабной войны украинцам.

Речь идет о семьях, не имеющих возможности вернуться домой из-за оккупации населенных пунктов, разрушения жилья, обстрелов и т.п., или снимающих жилье в месте временного пребывания.

БО «БФ «АДРА Украина» планирует предоставить денежную помощь на аренду жилья семьям – внутренне перемещенными лицами.

Денежную помощь будут оказывать украинцам, не имеющим доступа к доходам и еще не получавшим денежную помощь от БО «БФ «АДРА Украина» за оставшиеся 3 месяца.

Украинцы, передающие на деньги помощь нужно попадать под следующие критерии:

• домохозяйство имеет беременную женщину или кормящего младенца;

• есть дети из группы риска, а именно из зоны активных боевых действий; с инвалидностью; с хроническими заболеваниями; сироты или другое;

• есть лицо старше 50 лет с особой потребностью;

• домохозяйство имеет лицо с тяжелыми хроническими заболеваниями или ранениями из-за войны;

• если у домохозяйства есть лицо с инвалидностью.

Сумма денежной помощи зависит от региона, в котором арендуется жилье, и количества членов семьи, проживающих вместе.

Предоставлять денежную помощь планируют 3 месяца, оплату будут осуществлять одним траншем единовременно, то есть сразу за 3 месяца.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснения, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.