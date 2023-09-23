Денежная помощь будет выплачиваться внутриперемещенным лицам Херсонской области.
Как сообщает Новокаховская городская военная администрация, денежную помощь окажут пострадавшим от полномасштабной войны украинцам.
Речь идет о семьях, не имеющих возможности вернуться домой из-за оккупации населенных пунктов, разрушения жилья, обстрелов и т.п., или снимающих жилье в месте временного пребывания.
БО «БФ «АДРА Украина» планирует предоставить денежную помощь на аренду жилья семьям – внутренне перемещенными лицами.
Денежную помощь будут оказывать украинцам, не имеющим доступа к доходам и еще не получавшим денежную помощь от БО «БФ «АДРА Украина» за оставшиеся 3 месяца.
Украинцы, передающие на деньги помощь нужно попадать под следующие критерии:
• домохозяйство имеет беременную женщину или кормящего младенца;
• есть дети из группы риска, а именно из зоны активных боевых действий; с инвалидностью; с хроническими заболеваниями; сироты или другое;
• есть лицо старше 50 лет с особой потребностью;
• домохозяйство имеет лицо с тяжелыми хроническими заболеваниями или ранениями из-за войны;
• если у домохозяйства есть лицо с инвалидностью.
Сумма денежной помощи зависит от региона, в котором арендуется жилье, и количества членов семьи, проживающих вместе.
Предоставлять денежную помощь планируют 3 месяца, оплату будут осуществлять одним траншем единовременно, то есть сразу за 3 месяца.
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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснения, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.