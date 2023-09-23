Так, в Украине внедрят балльную систему при начислении пенсий , которая должна выровнять размер выплат вышедших на пенсию людей давно и недавно.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, уже в 2024 году планируется перечислить пенсии в Украине.
Сообщается, что каждый месяц трудоустроенные украинцы уплачивают взнос в пенсионный фонд, этот взнос перечислят в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой и средней зарплатой по Украине в данный момент.
Например, если украинец платил взнос из зарплаты, которая является средней по Украине, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней 8 баллов.
Баллы каждый год будут перечислять обратно в пенсию в соответствии со средней заработной платой.
Таким образом, солидарную пенсионную систему намерены защитить от инфляции и девальвации.
"Вообще, в этой стране есть шансы пенсию заработать??? Смотрю, что работаю, отчисления идут стабильно, кто-то благодаря этим отчислениям сейчас живет, а я потом за что буду доживать?…. Сколько людей выходят на пенсию и к сожалению умирают, ну отчисления же платили всю жизнь, почему эти средства не получают родные?",
"Так нам помогают и ничего не меняется кроме цен и бедности",
"Дорошают тем, у кого большая пенсия",
"Моя бабушка получает 2500, а те, кто имеет больше, вот и получают эти надбавки ... Где справедливость?!", - пишут украинцы в комментариях.
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Напомним, стало известно, каким категориям назначается доплата к пенсии и кто может получить эти средства.
Как писала Politeka, часть пенсионеров не получит пенсию до окончания боев.
Также Politeka сообщала, что пенсия вырастет вслед за минималкой в 2024 году.