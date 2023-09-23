В Украине 1 марта 2024 года будет проведена очередная индексация пенсий, стало известно о балльной системе начисления.

Так, в Украине внедрят балльную систему при начислении пенсий , которая должна выровнять размер выплат вышедших на пенсию людей давно и недавно.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, уже в 2024 году планируется перечислить пенсии в Украине.

Сообщается, что каждый месяц трудоустроенные украинцы уплачивают взнос в пенсионный фонд, этот взнос перечислят в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой и средней зарплатой по Украине в данный момент.

Например, если украинец платил взнос из зарплаты, которая является средней по Украине, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней 8 баллов.

Баллы каждый год будут перечислять обратно в пенсию в соответствии со средней заработной платой.

Таким образом, солидарную пенсионную систему намерены защитить от инфляции и девальвации.

"Вообще, в этой стране есть шансы пенсию заработать??? Смотрю, что работаю, отчисления идут стабильно, кто-то благодаря этим отчислениям сейчас живет, а я потом за что буду доживать?…. Сколько людей выходят на пенсию и к сожалению умирают, ну отчисления же платили всю жизнь, почему эти средства не получают родные?",

"Так нам помогают и ничего не меняется кроме цен и бедности",

"Дорошают тем, у кого большая пенсия",

"Моя бабушка получает 2500, а те, кто имеет больше, вот и получают эти надбавки ... Где справедливость?!", - пишут украинцы в комментариях.

Последние новости Украины:

Напомним, стало известно, каким категориям назначается доплата к пенсии и кто может получить эти средства.

Как писала Politeka, часть пенсионеров не получит пенсию до окончания боев.

Также Politeka сообщала, что пенсия вырастет вслед за минималкой в ​​2024 году.