Считается, что существует множество стратегий, которые принесут удачу, процветание и хорошее здоровье обитателям дома.

Хотя, возможно, не существует множества научных исследований, подтверждающих достоверность этих счастливых символов, все же может быть интересно интегрировать эти предметы и символы при обновлении декора вашего дома.

Принесите атмосферу удачи в свой дом, наполнив дом этими процветающими животными, цветами и символами.

Фрукты

Этот фрукт, лежащий на вашем прилавке, может оказаться более могущественным, чем вы думаете. В фэн-шуй фрукты имеют разное значение: яблоки ассоциируются с миром, виноград символизирует изобилие богатства или успеха, а персики олицетворяют бессмертие. Еще одно рекомендуемое поверье — хранить в комнате девять апельсинов, чтобы отвести неудачу. Если вы не большой поклонник настоящих фруктов, подумайте о том, чтобы повесить натюрморт с изображением ваших любимых продуктов.

Слоны

Во многих частях света слоны символизируют силу и мудрость, а слон с поднятым вверх хоботом – знак удачи. Держите фигурку слона возле входной двери, чтобы защитить свой дом, или украсьте диван в семейной комнате декоративной подушкой с изображением слона для положительной энергии и удачи.

Благоприятный цвет входной двери

Удачу приносит не только то, что находится внутри вашего дома, но и то, как это выглядит снаружи. В различных религиях и культурах красный цвет ассоциируется с ним, что делает его популярным выбором цвета для входной двери.

Однако, если вы увлекаетесь фэн-шуй, красный цвет может быть не лучшим выбором для вашего входа. В фэн-шуй цвет вашей двери должен зависеть от направления, в котором обращен ваш дом: землистые тона, если он обращен на восток, красные и желтые тона для юга, мягкие нейтральные тона для запада и глубокие темные тона для севера.

Подковы

Подкова, которую часто устанавливают возле дверного проема или используют в качестве дверного молотка, уже давно стала любимым талисманом домовладельцев. В разных культурах есть разные причины считать этот символ счастливым: некоторые думают, что железо в подкове отгоняет злых духов, в то время как другие считают, что количество гвоздей в подкове — семь — приносит удачу. Повесьте его правой стороной вверх в форме буквы U, чтобы удача никогда не иссякла, или повесьте его вниз, чтобы удача обрушивалась на всех, кто пройдет под ним.

Золотая рыбка

Рыбы символизируют изобилие и процветание, но домовладельцы, которые не хотят держать в своем доме аквариум , могут вместо этого выбрать миску с одной или двумя золотыми рыбками. Цвет золотой рыбки символизирует удачу и богатство — удачу в приятной маленькой упаковке.

Желуди

У вас была полоса неудач? Разбросайте несколько желудей по дому, чтобы изменить свою судьбу. Древние друиды считали дубы священными и носили с собой желуди на удачу.

Источник: bobvila.com.

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