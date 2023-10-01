Плесень и грибок — это виды грибков, которые процветают во влажных и теплых помещениях как внутри, так и снаружи вашего дома.

Хотя большинство этих надоедливых грибков не представляют прямого вреда для человека, аллергия на плесень встречается довольно часто.

Вы переливаете комнатные растения

На самом деле чрезмерный полив является не менее серьезной проблемой. Сырая почва не только «топит» и гниет корни растения, но и служит открытым приглашением для проникновения плесени. Если вы заметили слой белой нечеткой плесени на поверхности почвы ваших комнатных растений, используйте ложкой, чтобы зачерпнуть примерно дюйм верхнего слоя грязи и заменить ее чистой свежей почвой. В дальнейшем сократите полив, давая растениям пить только тогда, когда почва высохнет примерно на полдюйма или дюйм ниже поверхности.

Вы не устраняете небольшие утечки

Крошечная капля за унитазом. Медленная течь под кухонной раковиной. Эта едва заметная лужа рядом со стиральной машиной. Соблазнительно игнорировать эти небольшие утечки, но, поступая так, вы способствуете росту влаголюбивой плесени, а также увеличиваете свои счета за воду. Гораздо проще устранить утечку, пока она еще небольшая, поэтому не откладывайте на потом. Позвоните профессионалу или, если это входит в ваши навыки самостоятельной работы, устраните любые утечки самостоятельно, как только вы их заметите.

Вы оставляете пятна на коврах

Да, пролитый стакан воды или другого напитка может и не оказаться большой лужей, но как только он просачивается под ковер, влажная подкладка становится идеальным местом для размножения плесени. Всегда сразу же вытирайте пролитую воду, даже если это «всего лишь вода». Если вы справитесь с этим быстро, вы не только поможете предотвратить рост плесени, но и уменьшите количество пятен на ковре.

Влажность в вашем доме слишком высокая

В некоторых частях страны высокая влажность – обычное явление лета. Однако это может стать проблемой, если влажность в помещении значительно превысит 60 процентов, поскольку образующегося конденсата на стенах, полу и окнах может быть достаточно для поддержания роста плесени и грибка. При необходимости включите осушитель во влажных помещениях вашего дома — подвал, как правило, является главным подозреваемым.

Вы оставляете мокрые полотенца или одежду на полу

Будь то полотенце после душа вашего подростка, потная рубашка и шорты для бега или купальный костюм вашего малыша, мокрая ткань, скомканная на полу, — это открытый путь к образованию плесени. Вы почувствуете характерный затхлый запах всего за день, если условия подходят для этого неприятного грибка. Вешайте полотенца после каждого использования и либо сразу стирайте мокрую или потную одежду, либо повесьте ее сушиться, прежде чем бросать в корзину для белья.

Вы не позволяете своей ванной проветриваться

Ванные комнаты являются рассадником плесени и грибка, поскольку в них обычно тепло и сыро. Чтобы снизить уровень влажности, оставляйте дверь открытой после принятия ванны или душа, дайте вентилятору в ванной поработать не менее 20 минут, закройте занавеску для душа, чтобы она могла высохнуть, и всегда вешайте влажные полотенца и коврики для ванной.

На кухне душно

Кухни — еще одно излюбленное место плесени, поскольку там достаточно влаги, способствующей росту грибков. При кипячении воды в кастрюле по возможности откройте окно или включите вытяжку. Немедленно вытирайте пролитую жидкость и не оставляйте большую кучу посуды в раковине. Разложите кухонное полотенце так, чтобы оно могло проветриваться между использованиями, и регулярно стирайте его.

Источник: bobvila.com.

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