Подвалы подвержены сырости, плесени и перепадам температуры, что может отрицательно повлиять на многие предметы, обычно хранящиеся там.

Всегда думайте, прежде чем хранить там вещи, и никогда не откладывайте с решением перенести их в другое место.



Антиквариат

Если вы не готовы расставаться с бабушкиным сундуком, отдайте его родственнику или найдите для него красивое уютное место в своем доме. Воздействие влаги может деформировать древесину, а экстремальные температуры могут набухать, сжиматься или растрескивать текстуру. Кроме того, подвалы обычно темные и находятся под землей, что делает их привлекательными для насекомых, грибков и мелких грызунов, которые могут поселиться в ваших ценных семейных реликвиях.

Воспоминания

Вы ищете место, где можно спрятать коробки с фотографиями из отпуска, детскими рисунками и мягкими игрушками? Во-первых, определите, какие вещи вы действительно хотите сохранить. После того, как вы все просеяли, не допускайте попадания этого в подвал! Летом фотографии, хранящиеся в жарком подвале, могут расплавиться и склеиться друг с другом. И в любое время года из-за влаги бумага, украшенная красками или мелками, может деформироваться, испортив те открытки ко Дню матери, которые вы так ценили, сделанные вручную.

Одежда

Храните коробки для одежды на верхних полках и подальше от пола, желательно в помещениях с контролируемой температурой. Всегда выбирайте плотно закрывающиеся пластиковые контейнеры и помещайте внутрь пакетики с силикагелем, чтобы предотвратить повреждение от влаги. Пока вы это делаете, добавьте несколько пакетиков лаванды, чтобы предотвратить затхлость.

Дрова

Подвал – одно из худших мест для хранения дров, которые легко портятся от влаги и гнили. В идеале храните дрова на открытом воздухе, на возвышении и в крытом помещении. Это позволит свеженарубленной древесине полностью высохнуть перед использованием, и этот процесс может занять шесть месяцев. Другой вариант — хранить полностью высушенные, готовые к использованию дрова в сарае или сундуке для хранения.

Еда

Продукты питания и напитки, как правило, не следует хранить в подвалах. Вино, консервированные или упакованные продукты, а также некоторые корнеплоды можно хранить в погребах, это правда. Но в подвале, подверженном перепадам температур, алкоголь и даже консервы могут оказаться под угрозой. Хоть и заманчиво хранить в подвале объемные предметы, корм для домашних животных и даже конфеты на Хэллоуин, но это сопряжено с трудностями. Вредители могут чувствовать запах упакованной еды, а конфеты могут расплавиться или покрыться плесенью.

Важные документы

Никогда не храните свидетельства о рождении, завещания, налоговые документы или документы на собственность в подвале. Вредители и влажность могут разъедать нежную бумагу, нанося непоправимый ущерб. Еще один аргумент против хранения этих документов в подвале заключается в том, что важные документы легче потерять или потерять, когда они находятся вне поля зрения и из виду. Лучше всего хранить эти важные документы в запертом несгораемом ящике, хранящемся в удобном и легкодоступном месте внутри вашего дома.

Пожарная опасность

Дополнительные баллоны с пропаном, краска для дома и художественные принадлежности могут стать взрывоопасными при воздействии тепла. Близость к чрезмерному теплу от печи, водонагревателя и сушилки для одежды может изменить химический состав этих продуктов и потенциально вызвать пожар. Избегайте этой возможности, храня баллоны с пропаном на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении, а другие потенциально легковоспламеняющиеся химические вещества храните в навесе на открытом воздухе или в отдельно стоящем гараже.

Витамины и лекарства

Всегда храните витамины и лекарства в безопасных, сухих и прохладных местах, вдали от детей и животных. Хотя в подвалах обычно прохладно, они также подвержены вредителям и сыры, что делает их плохими кандидатами для хранения лекарств. И пока вы придумываете, где спрятать все эти маленькие бутылочки, найдите время, чтобы просмотреть их и безопасно утилизировать все лекарства, срок годности которых истек.

Электроника

Хранить электронику, даже устаревшую, в подвале — не лучшая идея. Перепады влажности и температуры могут свести на нет всю оставшуюся полезность. Возможно, вам удастся найти дом для старых DVD-плееров, фотоаппаратов, компьютеров и телевизоров, но если нет, обратите внимание на местные программы по переработке электроники. Старые мобильные телефоны также можно сдать на переработку или пожертвовать на благое дело.

Источник: bobvila.com.

Последние новости Украины:

Напомним, что категорически нельзя хранить в ванной комнате: простые советы помогут сохранить вещи.

А еще Politeka писала, как убрать скрип кровати: самые простые советы и методы, чтобы избавиться от неудобств.

Также Politeka сообщала, как избавиться от пятен на одежде: эффективные советы.