Советы по благоустройству дома выполняются от начала до конца за 60 минут или меньше.

Вот несколько идей для быстрых решений, которые приносят большие результаты.

Освежите старую комнату с помощью краски

Выберите яркий цвет краски и покрасьте им только одну стену в комнате. Покраска только одной стены обойдется дешевле и не займет столько времени, как покраска всей комнаты.

Замените кран

Устали от серого, протекающего крана? Если вы умеете владеть гаечным ключом, вы легко сможете установить новый кран. Прежде чем приступить к работе, отключите подачу воды. Затем просто открутите соединения старого крана и вкрутите новый кран.

вода, вода из крана

Проверьте свое электрооборудование
Проведите ревизию своих электрических розеток. В целях защиты от детей вставьте крышки в неиспользуемые настенные розетки и розетки и закрепите все незакрепленные провода. В целях общей безопасности обратите внимание на перегруженные цепи и шнуры питания и при необходимости отрегулируйте их. Изношенные шнуры следует заменить, как и любой выключатель света, горячий на ощупь.

Очистите дорожки, по которым ходите

Тротуары, дорожки и подъездные пути могут испачкаться мокрыми листьями, плесенью и автомобильными протечками. Избавьтесь от этих бельмов на глазу с помощью тщательной мойки.

уборка

Обновите свое оборудование

После того, как вы выберете новые дверные ручки или ручки шкафа, для установки часто не потребуется ничего, кроме отвертки. Чтобы установить ручки на двери, у которых их раньше не было, создайте шаблон, чтобы каждый раз сверлить отверстия в одном и том же месте.

Очистите ваш дом от грязи

Благодаря мойке высокого давления вам не придется ползать по крыше, чтобы очистить желоба — просто нацельтесь и распылите воду. Мойка высокого давления также удаляет грязь с желобов и винилового сайдинга. Его можно использовать даже для мытья окон второго этажа. Прежде чем начать, убедитесь, что все окна надежно закрыты.

Источник: bobvila.com.

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