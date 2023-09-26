Советы по благоустройству дома выполняются от начала до конца за 60 минут или меньше.

Вот несколько идей для быстрых решений, которые приносят большие результаты.

Освежите старую комнату с помощью краски

Выберите яркий цвет краски и покрасьте им только одну стену в комнате. Покраска только одной стены обойдется дешевле и не займет столько времени, как покраска всей комнаты.

Замените кран

Устали от серого, протекающего крана? Если вы умеете владеть гаечным ключом, вы легко сможете установить новый кран. Прежде чем приступить к работе, отключите подачу воды. Затем просто открутите соединения старого крана и вкрутите новый кран.

Проверьте свое электрооборудование

Проведите ревизию своих электрических розеток. В целях защиты от детей вставьте крышки в неиспользуемые настенные розетки и розетки и закрепите все незакрепленные провода. В целях общей безопасности обратите внимание на перегруженные цепи и шнуры питания и при необходимости отрегулируйте их. Изношенные шнуры следует заменить, как и любой выключатель света, горячий на ощупь.

Очистите дорожки, по которым ходите

Тротуары, дорожки и подъездные пути могут испачкаться мокрыми листьями, плесенью и автомобильными протечками. Избавьтесь от этих бельмов на глазу с помощью тщательной мойки.

Обновите свое оборудование

После того, как вы выберете новые дверные ручки или ручки шкафа, для установки часто не потребуется ничего, кроме отвертки. Чтобы установить ручки на двери, у которых их раньше не было, создайте шаблон, чтобы каждый раз сверлить отверстия в одном и том же месте.

Очистите ваш дом от грязи

Благодаря мойке высокого давления вам не придется ползать по крыше, чтобы очистить желоба — просто нацельтесь и распылите воду. Мойка высокого давления также удаляет грязь с желобов и винилового сайдинга. Его можно использовать даже для мытья окон второго этажа. Прежде чем начать, убедитесь, что все окна надежно закрыты.

Источник: bobvila.com.

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