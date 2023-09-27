Лучший способ определить, есть ли у вас вода, для которой можно использовать смягчитель, — это профессионально протестировать вашу воду, хотя в домашних центрах и хозяйственных магазинах широко доступны наборы для самостоятельного тестирования.

Многие компании предлагают наборы для отбора проб на дом, которые вы можете оставить или отправить по почте для оценки вашей воды за определенную плату.

Вода классифицируется в соответствии с миллиграммами на литр (мг/л) растворенного карбоната кальция: от 0 до 60 мг/л классифицируется как мягкая или слегка жесткая; От 61 до 120 мг/л – умеренно жесткая; От 121 до 180 мг/л – тяжело; а более 180 мг/л – это очень тяжело.

Окрашивание

Поскольку жесткая вода содержит растворенные минералы и металлы, она может создавать некрасивые, стойкие пятна на раковинах, унитазах и ваннах, а также оставлять белые чешуйчатые отложения вокруг смесителей. Кратковременное решение проблемы пятен на сантехнике — замочить пятно в одной чашке отбеливателя и половине чашки порошкообразного моющего средства для посудомоечной машины; Чтобы удалить белые отложения на кранах, распылите белый уксус, оставьте на несколько минут, затем промойте и тщательно протрите мягкой тканью.

Наращивание масштаба

Минеральные отложения, известные как накипь или известковый налет, могут накапливаться на кастрюлях, кофейниках, чайниках, столовой посуде, стеклянной посуде и столовых приборах, оставляя твердую меловую пленку, которую трудно удалить. Хуже того, накипь может накапливаться внутри приборов, использующих воду, таких как посудомоечные и стиральные машины, а также внутри вашей водопроводной системы, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Высокие счета за коммунальные услуги

Если ваши расходы на коммунальные услуги растут, вы можете проверить сантехнику вашего дома на наличие признаков накипи. Со временем накопление накипи может засорить трубы, и когда это произойдет, вашей системе отопления придется работать усерднее, чтобы пропускать воду. Кроме того, образование накипи может повлиять на энергоэффективность котлов и водонагревателей.

Серое или выцветшее белье

Жесткая вода делает мыло и стиральные порошки менее эффективными и может оставлять налет, из-за которого белье и одежда выцветают, становятся тусклыми или серыми, приобретают кислый запах, становятся грубыми и царапающимися. Стирка одежды и постельного белья в жесткой воде также может привести к преждевременному износу тканей.

Сухая кожа и волосы

Минералы в жесткой воде могут сделать вашу кожу и волосы сухими, шелушащимися и зудящими, а также могут блокировать поры кожи, вызывая прыщи, угри или воспаления. Поскольку мыло плохо растворяется в жесткой воде, липкая мыльная пленка может оставаться на коже и препятствовать удалению бактерий и грязи. Одна и та же липкая пленка может сделать волосы сухими, тусклыми и вялыми.

Проблемы с водонагревателем

Одним из самых дорогостоящих и неудобных признаков того, что вам нужен смягчитель воды, является неисправность или выход из строя водонагревателя. Жесткая вода может привести к быстрому и преждевременному старению водонагревателей, особенно электрических моделей, поскольку нагрев жесткой воды ускоряет образование накипи внутри резервуара, а также на дорогостоящих нагревательных элементах резервуара.

Источник: bobvila.com.

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