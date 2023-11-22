Возьмите кефир, который некоторое время постоял при комнатной температуре и добавьте к нему соду. Помешайте эти продукты и оставьте их на несколько минут. Затем добавьте масло, два яйца, 200 г сахара и ванильный сахар. Перемешивайте все это, пока не увидите, что сахар растворился.