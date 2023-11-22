Эта выпечка понравится вам своей простотой, ведь для ее приготовления вам понадобятся самые обычные продукты, которые точно есть дома у каждой хозяйки. Сохраняйте себе этот рецепт от Politeka.
Для приготовления вам понадобятся:
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200 мл кефипа
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три яйца
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щепотка ванильного сахара
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300 г пшеничной муки
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360 г сыра
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275 г сахара
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половина чайной ложки соды
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100 мл масла
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1 чайная ложка разрыхлителя
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1 чайная ложка цедры лимона
Как готовить:
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Возьмите кефир, который некоторое время постоял при комнатной температуре и добавьте к нему соду. Помешайте эти продукты и оставьте их на несколько минут. Затем добавьте масло, два яйца, 200 г сахара и ванильный сахар. Перемешивайте все это, пока не увидите, что сахар растворился.
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К массе, которую вы получили, добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте массу. В результате, вы должны получить гладкое тесто, которое течет.
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Для начинки соедините сыр, одно яйцо и остатки сахара. Натрите цедру лимовую. Все перемешайте.
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Переместите тесто в форму, в которой планируете выпекать пирог. Выложите начинку маленькими слоями. Разогрейте духовку до 180 °С. Выпекайте пирог 40-45 минут (в зависимости от вашей духовки).
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