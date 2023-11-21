Если вы всегда хотели узнать, как приготовить картофель, чтобы он напоминал блюдо из самых изысканных ресторанов, то этот рецепт для вас.

Пюре из картофеля пользуется большой популярностью, ведь оно прекрасно смешивается со многими продуктами: рыбными, мясными, овощными. Люди, работающие в ресторанах, знают определенные секреты, что делают это блюдо очень вкусным. О них рассказывает Politeka.

Порезать картофель на куски

Многие хозяйки варят картофель целым, поскольку не хотят, чтобы потом было ощущение, будто он очень редкий. Однако на самом деле это не влияет на вкус плохо. Напротив, если вы измельчите картофель на маленькие куски, то приготовится быстро и будет очень вкусным.

Секрет испарения

Мы привыкли толки картошку после сливания воды, но это не правильно. Когда вы слили воду, нужно прогреть кастрюлю, то есть поставить ее на огонь еще на несколько минут. Это поможет испариться жидкости, еще оставшейся в продукте.

Табу для миксера

Торопясь, хозяйки желают приготовить картофель побыстрее. Для этого они используют блендер или миксер. Однако это только портит ваш гарнир. Для того чтобы сделать пюре нужно пользоваться только пестицей. А если у вас еще немного времени, то протрите картофель через сито. Это поможет убрать комки.

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