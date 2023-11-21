Каждую хорошую хозяйку беспокоит вопрос – а как же хранить лук так, чтобы его качество не потерялось чуть позже.

Лук является уникальным продуктом, который используют почти в каждом рецепте. Однако после длительного хранения свежесть и вкус этого замечательного ингредиента могут утрачиваться. Ситуацию спасут знания советов, которые помогут луку долгое время оставаться сочным, душистым, вкусным.

Как сохранить лук, чтобы он лежал невредимой целую зиму:

Нет фруктам и картофелю

Картофель и фрукты являются врагами лука. Они выделяют специальные вещества, которые не позволяют луку долго оставаться свежим. Именно поэтому первое правило – хранить эти продукты в разных местах.

Выбор места хранения

Место, где хранится лук, должно быть сухим и темным. Ни в коем случае нельзя, чтобы на нее попадал свет или лучи солнца. Это приводит к прорастанию продукта. Для хранения лука лучше подойдет холодное и темное помещение.

Поврежденный лук не должен лежать со здоровым. Время от времени проверяйте свой лук и выбрасывайте тот, который уже хоть немного поврежден. Ведь гниль обладает свойством размножаться и портить тот продукт, который мог бы еще послужить.

Процесс сушки

Когда собираете урожай лука, не прячь его сразу, а дайте возможность высушиться на солнце в течение нескольких суток. Когда лук уже сухой, обрежьте корни и сухую наружную оболочку.

В чем хранить лук

Чтобы лук хорошо хранился, он должен получать достаточное количество воздуха. Для сохранения лучше всего подойдут сетки или корзины.

Эти простые рекомендации значительно увеличат "жизнь" вашего лука.

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