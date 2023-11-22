Ваша морковь будет лежать долго, если вы будете знать, как правильно ее хранить.

Многие рецепты не обходятся без добавления моркови. Ее добавляют даже в десерты. Так что хорошо, когда у вас дома есть свежая морковь, которую можно использовать для своих вкусных замыслов. А свежей ее позволят сохранить наши советы.

Как хранить морковь в погребе?

Во-первых, днем ​​корнеплоды способны собирать в себе много сахара, а ночью они содержат его меньше. Итак, если вы решили выкопать морковь, делайте это в более позднее время.

Во-вторых, после того как вы вырыли морковь, ее следует высушить. Делайте это на улице в течение нескольких часов.

В-третьих, вам нужно убрать находящуюся сверху зеленую часть, а затем обрезать слой моркови от основания. Отрежьте примерно 1 сантиметр.

Далее вам следует удалить тонкие кончики моркови, ведь они приводят к гниению.

Затем посортируйте плоды. Кладите мелкую морковь до мелкой, а большую – к крупной.

Перед постоянным местом хранения морковь должна постоять в холоде 14 суток. Так что поместите ее в помещение, где температура будет от +10 до +14.

Другие советы по хранению моркови в погребе:

Попытайтесь пользоваться деревянными ящиками с крышкой. Посортируйте морковь, закройте ящики и проследите за тем, чтобы расстояние между ящиками и стенами составляло не менее десяти сантиметров. В ящиках не должно быть дыр. В один ящик кладите не более 20 кг продукта. Положите морковь и мешки и насыпьте луковицу. Продукт можно завернуть в луковицу, или постелить слоями. Закройте мешки и оставьте в погребе. Положите морковь на опилки из хвои, а также накройте ее опилками сверху. Пользуйтесь песком. Выложите морковь рядами и засыпьте ее песком. Таким образом вы сможете сделать несколько рядов, чередуя корнеплод с песком. Соедините немного мокрый песок с мелом. Выбросьте это в деревянный ящик, положите корнеплод грубой частью вверх и снова насыпьте песок.

Как сохранить морковь в доме или квартире?

Во-первых, пользуйтесь деревянными или пластиковыми ящиками. На их дно высыпьте около трех см песка, опилок, мха или шелухи лука. Большую роль играет сухость и чистота наполнителя.

Во-вторых, пользуйтесь полиэтиленовыми пакетами. Положите туда морковь и засыпьте ее опилками из хвои. Важно выпустить из пакета воздух и закрыть его.

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