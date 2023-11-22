Делать разные вкусности умеет чуть ли не каждая хозяйка, но как приготовить сало знают не все.

Сало обожают почти все. Некоторые блюда, как украинский борщ, без него и представить невозможно. Этот продукт может украсить любой стол и добавить аппетита, даже если его нет. Рецептов приготовления сала много, но мы расскажем вам уникальный способ засолить сало.

Что нам для этого понадобится?

1,5-2 кг жира

1 л воды

200 г соли

1 головка чеснока

4 лавровых листа

душистый или молотый черный перец по вашему усмотрению

Как готовить?

Чтобы сделать рассол, вам следует добавить соль в воду и довести ее до кипения. Затем оставьте воду, чтобы она остыла. Нарежьте сало на куски размером около 5 см. Они должны пройти через отверстие банки. Натрите сало пропущенным через пресс чесноком. Лавровый лист промойте и высушите. Возьмите несколько банок и положите на дно каждой по несколько кусков сала. Проследите за тем, чтобы сало лежало кожурой вниз. Сверху бросьте лавровый лист и несколько горошин. Затем снова положите слой сала. Не прижимайте сало слишком сильно. Когда банка станет полной, залейте в нее рассол. Накройте крышкой, но не плотно. Дайте сала постоять трое суток при комнатной температуре. Когда сало постояло, плотно закрутите крышкой и уберите в холодильник еще на три дня.

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