Сало обожают почти все. Некоторые блюда, как украинский борщ, без него и представить невозможно. Этот продукт может украсить любой стол и добавить аппетита, даже если его нет. Рецептов приготовления сала много, но мы расскажем вам уникальный способ засолить сало.
Что нам для этого понадобится?
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1,5-2 кг жира
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1 л воды
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200 г соли
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1 головка чеснока
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4 лавровых листа
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душистый или молотый черный перец по вашему усмотрению
Как готовить?
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Чтобы сделать рассол, вам следует добавить соль в воду и довести ее до кипения. Затем оставьте воду, чтобы она остыла.
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Нарежьте сало на куски размером около 5 см. Они должны пройти через отверстие банки.
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Натрите сало пропущенным через пресс чесноком.
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Лавровый лист промойте и высушите.
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Возьмите несколько банок и положите на дно каждой по несколько кусков сала. Проследите за тем, чтобы сало лежало кожурой вниз. Сверху бросьте лавровый лист и несколько горошин. Затем снова положите слой сала. Не прижимайте сало слишком сильно.
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Когда банка станет полной, залейте в нее рассол. Накройте крышкой, но не плотно. Дайте сала постоять трое суток при комнатной температуре. Когда сало постояло, плотно закрутите крышкой и уберите в холодильник еще на три дня.
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