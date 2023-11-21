Поскольку россияне не прекращают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, вполне возможно, что в ближайшее время украинцев снова ждут уже знакомые блекауты. В такие времена хочется иметь хотя бы какую-то связь, поэтому мы расскажем, как это сделать.

мобильная связь, мобилка

Лучшим решением будет свести к минимуму использование мобильного Интернета.

  • Вам лучше использовать фиксированные сети.

  • Старайтесь не смотреть видео, а читать тексты.

  • Прежде чем позвонить, подумайте, что возможно было бы лучше просто написать сообщение.

  • Не общайтесь много по телефону. В это время кому-то может потребоваться связаться со спасательными службами. Не нужно, чтобы сеть была перегружена.

  • Ограничивайте потребление трафика в настройке приложений.

  • Следите за тем, чтобы в ваших мессенджерах не посылались медиафайлы в это время.

мобильный телефон, мобилка

  • Вы можете попробовать услугу национального роуминга, если обслуживающий вас оператор пока не работает.

  • Выпишите на бумагу информацию, которую вы можете потерять при отключении телефона.

  • Скачайте себе приложения, работающие как рация. Это необходимо для того, чтобы вы могли поддерживать связь с необходимыми для вас людьми, если сеть будет недоступна. Это могут быть такие приложения как: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. обычно они работают в пределах ста метров.

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