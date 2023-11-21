Если исчезнет мобильная связь, вам больше не нужно беспокоиться, ведь эти советы помогут вам в сложной ситуации.

Поскольку россияне не прекращают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, вполне возможно, что в ближайшее время украинцев снова ждут уже знакомые блекауты. В такие времена хочется иметь хотя бы какую-то связь, поэтому мы расскажем, как это сделать.

Лучшим решением будет свести к минимуму использование мобильного Интернета.

Вам лучше использовать фиксированные сети.

Старайтесь не смотреть видео, а читать тексты.

Прежде чем позвонить, подумайте, что возможно было бы лучше просто написать сообщение.

Не общайтесь много по телефону. В это время кому-то может потребоваться связаться со спасательными службами. Не нужно, чтобы сеть была перегружена.

Ограничивайте потребление трафика в настройке приложений.

Следите за тем, чтобы в ваших мессенджерах не посылались медиафайлы в это время.

Вы можете попробовать услугу национального роуминга, если обслуживающий вас оператор пока не работает.

Выпишите на бумагу информацию, которую вы можете потерять при отключении телефона.

Скачайте себе приложения, работающие как рация. Это необходимо для того, чтобы вы могли поддерживать связь с необходимыми для вас людьми, если сеть будет недоступна. Это могут быть такие приложения как: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. обычно они работают в пределах ста метров.

Читайте также о том, как выбрать идеальный кухонный нож

Politeka дает советы, как избавиться от пятен на одежде

Узнайте, как улучшить свой дом за 60 минут