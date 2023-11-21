Поскольку россияне не прекращают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, вполне возможно, что в ближайшее время украинцев снова ждут уже знакомые блекауты. В такие времена хочется иметь хотя бы какую-то связь, поэтому мы расскажем, как это сделать.
Лучшим решением будет свести к минимуму использование мобильного Интернета.
-
Вам лучше использовать фиксированные сети.
-
Старайтесь не смотреть видео, а читать тексты.
-
Прежде чем позвонить, подумайте, что возможно было бы лучше просто написать сообщение.
-
Не общайтесь много по телефону. В это время кому-то может потребоваться связаться со спасательными службами. Не нужно, чтобы сеть была перегружена.
-
Ограничивайте потребление трафика в настройке приложений.
-
Следите за тем, чтобы в ваших мессенджерах не посылались медиафайлы в это время.
-
Вы можете попробовать услугу национального роуминга, если обслуживающий вас оператор пока не работает.
-
Выпишите на бумагу информацию, которую вы можете потерять при отключении телефона.
-
Скачайте себе приложения, работающие как рация. Это необходимо для того, чтобы вы могли поддерживать связь с необходимыми для вас людьми, если сеть будет недоступна. Это могут быть такие приложения как: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. обычно они работают в пределах ста метров.
Читайте также о том, как выбрать идеальный кухонный нож
Politeka дает советы, как избавиться от пятен на одежде
Узнайте, как улучшить свой дом за 60 минут