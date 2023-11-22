Впереди нас ждут холодные времена, поэтому сейчас для всех актуальна – тема как обогреть дом, да еще и потратить на это минимум средств.

Когда впереди похолодание, все начинают задумываться о том, как обогреть свой дом. Эти советы помогут вам это сделать.

1. Используйте ковры. Как бы это странно ни звучало, но именно ковры могут помочь вам согреться, потому что пол собирает весь холод снаружи. По-особому этот совет полезен тогда, когда вашим полом служит плитка или паркет. Кроме тепла, ковер еще может сделать ваш дом лучше визуально.

2. Вспомните о существовании алюминиевой фольги. Если в вашем доме есть батареи, подсоединенные к стенам, этот метод будет отличным. Благодаря расположению фольги между стеной и радиатором тепло не будет выходить наружу, а возвращаться обратно в ваш дом.

3. Естественное тепло тоже может помочь вам. Когда на улице солнечно, не закрывайте шторы. Пусть солнце придет к вашему дому и наполнит его теплом.

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