Вступая в новый этап жизни, убедитесь, что у вас есть предметы, которые помогут вам сохранить здоровье, активность и готовность к новому этапу.

Чтобы перейти на новый этап в жизни, воспользуйтесь этим списком необходимых вещей, которые обогатят вашу повседневную жизнь и помогут сохранить здоровье и счастье.

Даже если до выхода на пенсию еще далеко, вы попали по адресу: всегда полезно планировать заранее, а пока это отличные подарки для любимых пенсионеров.

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Удобный матрас

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале клинической медицины сна, пожилые люди чаще страдают от бессонницы, которая может включать трудности с засыпанием, проблемы с засыпанием после пробуждения и проблемы со сном рекомендованных 7–9 часов каждую ночь. Удобный матрас — это один из способов улучшить ночной сон, и органический матрас — хороший вариант для этого. Матрас создан для обеспечения безопасного и здорового сна, а также входит в наш список лучших экологически чистых товаров для дома . Матрас, изготовленный из ткани из органического хлопка, наполнителя и ватина из органической шерсти для отвода влаги и регулирования температуры, обеспечивает уровень жесткости: не слишком мягкий и не слишком твердый.

Часы на солнечной энергии

Жизнь на пенсии предполагает избегание утомительных, повторяющихся задач — например, настройку и завод часов или старание не поцарапать их, когда вы пытаетесь снять заднюю крышку, чтобы заменить батарею. Часы на солнечной энергии устраняют обе неприятности. Он питается от солнца, и всего 2 часа пребывания на солнце могут обеспечить 6-месячный запас энергии. Не волнуйтесь, если вы мало находитесь на открытом воздухе: часы можно заряжать и в помещении, при искусственном освещении. Тонкие и легкие часы доступны как для мужчин, так и для женщин, а сменные ремешки представлены в черной, серебряной, синей и золотой сетке, а также в черной, зеленой, синей, кремовой и коричневой веганской коже.

Легкий беспроводной пылесос

Вам необходимо поддерживать дом в чистоте, но нет необходимости носить с собой тяжелый пылесос или рисковать споткнуться о шнуры каждый раз, когда вы моете пол. Беспроводной пылесос легкий, а поскольку он беспроводной, вам никогда не придется беспокоиться о том, что подключите его к розетке или споткнетесь о шнур. Крутящий момент достаточно мощный, чтобы удалять грязь и пыль как с твердых полов, так и с ковров, не создавая слишком большого шума, а пылесос может работать до часа, прежде чем его потребуется подзарядить. В комплект поставки входит набор насадок и инструментов, которые помогут вам очистить полы, а также мебель, обивку и другие поверхности.

Робот-пылесос или швабра

Если вы вообще не хотите мыть или пылесосить полы, обратите внимание на робот-пылесос. Он оснащен пылесборником и резервуаром для воды, поэтому может не только пылесосить твердые полы и ковры, но и мыть их — и он настолько умен, что не будет пытаться мыть ваши ковры. Робот использует систему для сканирования вашего дома и создания карты, которая помогает ему эффективно убираться, избегая при этом объектов на полу. Вы можете управлять роботом-пылесосом с помощью пульта дистанционного управления или загрузить приложение на свой телефон.

Источник: bobvila.com.

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