В октябре текущего года некоторые пенсионеры могут ожидать дополнительных выплат в размере более 2 тысяч гривен. Как сообщили в ПФУ, это следует из прежних задержек в выплатах пенсии, возникших не по их вине.

В частности, пенсионерам, имеющим статус ВПЛ (военнопленных и лиц, прошедших военный плен) и не получавшим предварительные выплаты пенсии из-за обстоятельств, не зависящих от них, в октябре выплатят дополнительно 2 093 гривны. Правительство выделило дополнительный миллиард гривен для этого в 2023 году из бюджета Пенсионного фонда.

Эта процедура выплаты дополнительных сумм пенсий за прошедшие периоды предусмотрена решением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 г. № 1165.

Также важно отметить, что ежемесячные доплаты к пенсиям получат лица определенного возраста:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат дополнительно 300 гривен;

Те, кто имеет возраст от 75 до 79 лет, получат 456 гривен;

Пенсионеры в возрасте от 80 лет получат 579 гривен.

Дополнительно 837 гривен могут получить граждане с особыми обстоятельствами, включая тех, кто нуждается в особом уходе через возраст или состояние здоровья, а также оставшихся без трудоспособных близких родственников и имеющих недостаточное финансовое обеспечение.

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