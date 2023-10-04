Цены на продукты осенью текущего года взлетят на ряд продуктов – ждать удешевления не стоит.

Осенью текущего года ожидается повышение цен на продукты, и прежде всего, хлеб, из-за повышения цены на муку на 5-7%. Мясо и птица также подорожают из-за нехватки ресурсов.

Такой прогноз касается Украины и сделан аграрным и экономическим экспертом Иваном Стефанишиным.

Объясняется повышение цены тем, что в 2023 году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от вредителей. При посеве озимой пшеницы стоимость удобрений стремительно возросла, что привело к соответствующему увеличению расходов. Ожидается, что цены на хлеб вырастут на 10-15%. Но подорожание будет постепенным. По прогнозам экспертов, первое подорожание мы ощутим уже в этом месяце.

Также следует ожидать повышения цены на мясо и птицу из-за нехватки ресурсов. По молочным продуктам также предполагается повышение цены.

Однако цены на масло не будут повышаться из-за отсутствия причин для этого. Проблемы возникнут с сахаром из-за мирового дефицита продукта и трудностей в Индии. Поэтому ожидается дефицит товара по всему миру, что также повлияет на цены – ожидается повышение стоимости.

В то же время урожай овощей в Украине в 2023 году обрадовал. Поэтому цены на эти продукты даже ниже, чем в прошлом. Упала цена на баклажаны, морковь, лук.

Источник: РБК-Украина.

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