В проекте бюджета Украины на 2024 год предусмотрено повышение прожиточного минимума для пенсионеров. С января минимальная пенсия для пенсионеров вырастет с 2093 до 2361 гривен в месяц. Максимальная пенсия, соответственно, также увеличится в десятикратном размере.

Заявлено, что к концу 2024 средняя пенсия для украинских пенсионеров повысится до 6 тысяч гривен. Отметим, что средняя пенсия выросла на 874 гривен, начиная с июня 2022 года по июнь 2023 года.

Однако уже к концу 2023 года ожидается, что средняя пенсия будет составлять всего 5496 гривен, и дальнейший рост средней пенсии для украинцев будет менее заметен после внедрения нового метода расчета.

Кроме индексации пенсии для украинцев и внедрения бальной системы для начисления пенсии, детали которой пока не разглашены, в Украине также планируется увеличение прожиточного минимума, которое отсутствовало в 2023 году. Это также повлияет на размер минимальной и максимальной пенсии, а также выплаты пенсий для лиц со сверхурочным стажем.

Следовательно, минимальная пенсия в стране будет повышена с 2093 до 2361 гривен с января 2024 года. Максимальную пенсию поднимут с 20930 до 23610 гривен, а дополнительно до 23,6 гривен за каждый год сверхурочного стажа.

Источник: Обозреватель.

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