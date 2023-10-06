Важное решение о компенсациях украинцам принял парламент Украины, и оно касается многих.

Компенсации, за которые проголосовал Парламент, касаются людей, которые сделали ремонт в доме, пострадавшем во время войны, за собственные деньги.

«Парламент проголосовал за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье», - сообщили в Верховной Раде.

Отмечается, что Рада поддержала законопроект №10063 об изменениях в Закон №2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено или разрушено в результате российской агрессии.

«Основное изменение — расширение форм компенсации, по которым можно претендовать на выплату по программе єВідновлення отныне их смогут получить и те украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет», - объяснили в Раде, кого затронет новое решение о компенсациях.

Выплаты по новой форме компенсаций начнутся с первого января 2024 года.

«Компенсационный механизм будет таким же, как и по другим категориям єВідновлення: заявление подается через Дію, затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты», - рассказали в Раде.

Для получения компенсации никаких чеков, расписок, фото- видеофиксаций или других доказательств не требуется. При определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

В Министерстве уже работают над дальнейшим расширением программы и впоследствии начнут компенсировать повреждение жилья жителям оккупированных территорий. Кроме того, программу будут совершенствовать и по рекомендациям общин.

В рамках первого этапа єВідновлення украинцам было выплачено 1,5 млрд гривен. Речь идет о компенсациях на ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн. Также уже сформированы первые 100 жилищных сертификатов общей суммой в 151 млн гривен, за которые украинцы, чье жилье уничтожено в результате вооруженной агрессии России, смогут приобрести новое. Речь идет о получении новых квартир или строительстве частных домов.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа єВідновлення, в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций распространяется на владельцев разрушенного жилья.

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