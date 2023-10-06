В Украине фиксируют резкое снижение цен на лук.
Эксперты предполагают, что падение стоимости связано с продолжающимися уборочными работами в полях.
Поэтому данный овощ распродают фермеры, не имеющие помещений для хранения.
Однако, другие прячут лук в специальные помещения, дабы не распродать лук за копейки сейчас.
В начале октября на рынках нашей страны лук можно купить по 7-12 гривен за килограмм, что в среднем на 21% дешевле если сравнивать с прошлой неделей.
Также специалисты назвали еще одну причину снижения цен на лук - это рост предложения низкого качества.
Урожай лука якобы пострадал из-за продолжительных дождей, поэтому фермеры хотят по-быстрее избавиться от товара, который быстро портится.
Лук в Украине продают почти на 60% дешевле, чем в прошлом году.
Эксперты прогнозируют, что цены на лук будут снижаться и дальше, однако уже к завершению 2023 года лук может начать рост в цене.
В то же время, цены на яйца в Украине в начале октября резко начали рости , специалисты говорят, что стоимость будет подыматься и дальше.
На цену, говорят эксперт, влияет подорожание электроэнергии, поэтому будет расти цена яиц и мяса птиц.
Яйца в Украине уже ощутимо выросли в стоимости, средняя цена яиц за месяц выросла на 7,8 гривен за десяток.
Источник: east-fruit.
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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.
Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.