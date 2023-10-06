Некоторые продукты в украинский магазинах и супермаркетах начали стремительно падать в цене.

В Украине фиксируют резкое снижение цен на лук.

Эксперты предполагают, что падение стоимости связано с продолжающимися уборочными работами в полях.

Поэтому данный овощ распродают фермеры, не имеющие помещений для хранения.

Однако, другие прячут лук в специальные помещения, дабы не распродать лук за копейки сейчас.

В начале октября на рынках нашей страны лук можно купить по 7-12 гривен за килограмм, что в среднем на 21% дешевле если сравнивать с прошлой неделей.

Также специалисты назвали еще одну причину снижения цен на лук - это рост предложения низкого качества.

Урожай лука якобы пострадал из-за продолжительных дождей, поэтому фермеры хотят по-быстрее избавиться от товара, который быстро портится.

Лук в Украине продают почти на 60% дешевле, чем в прошлом году.

Эксперты прогнозируют, что цены на лук будут снижаться и дальше, однако уже к завершению 2023 года лук может начать рост в цене.

В то же время, цены на яйца в Украине в начале октября резко начали рости , специалисты говорят, что стоимость будет подыматься и дальше.

На цену, говорят эксперт, влияет подорожание электроэнергии, поэтому будет расти цена яиц и мяса птиц.

Яйца в Украине уже ощутимо выросли в стоимости, средняя цена яиц за месяц выросла на 7,8 гривен за десяток.

Источник: east-fruit.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.