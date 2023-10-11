Наслаждаться чаем или кофе любят многие, но эти напитки часто оставляют пятна, которые потом очень сложно убрать без дополнительных усилий.

Утренняя чашка ароматного кофе или вечерний чай – это не только источник энергии, но и время для отдыха и размышления. Но что делать, когда на вашей любимой посуде появляются непрошеные пятна от чая и кофе, которые кажутся невероятно стойкими? Вам не нужно возмущаться, поскольку у нас есть для вас хорошая новость: домашние продукты могут быть отличными помощниками в этой ситуации. Сегодня мы расскажем вам о нескольких эффективных методах и советах, которые помогут убрать из чашек пятна от чая и кофе.

Пригодятся вам уксус и пищевая сода, которые часто добавляют в состав моющих средств. Эти продукты есть дома у каждого, так что вам не придется долго думать, где их найти.

Итак, как убрать на чашках пятна от кофе и чая с помощью соды?

Намочите чашку водой и посыпьте содой участки с пятнами.

Подождите несколько минут и попробуйте протереть грязные места тряпкой. Этому придется уделить немного времени, но в конце концов вы будете довольны.

Под конец прополощите чашку обычной водой.

Также можно попробовать использовать уксус. Он также способен отлично убирать пятна от кофе и чая. Дистиллированный уксус налейте так, чтобы его было полчашки. Другую половину сосуда залейте крутым кипятком. Подождите 10 минут. Промойте моющим средством. Прополощите.

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