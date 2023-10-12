Если возможности хранения вещей в вашей маленькой ванной комнате вам не подходят, сейчас самое время внести изменения.

Существует целый ряд интересных, инновационных и доступных продуктов, которые вы можете принести домой, чтобы превратить неудобный, захламленный туалет в организованный.

Легкая досягаемость руки

В самых крошечных ванных комнатах редко можно увидеть что-либо, кроме раковины на пьедестале без встроенного места для хранения вещей. Но если вам повезет, ваша раковина окажется внутри туалетного столика с если не выдвижными ящиками, то, по крайней мере, внутренним отделением. Чтобы максимально эффективно использовать пространство, оборудуйте пространство одним или несколькими выдвижными контейнерами соответствующего размера и формы.

Поменяйте занавеску для душа

В более просторных туалетах достаточно места для шампуней, пенок и мочалок, но в крошечных ванных комнатах, где не хватает места для хранения вещей , творчество — это главное! Занавеска для душа — это разумный способ накопить запасы, не занимая драгоценные квадратные метры. Это чудо из сетки и винила с шестью карманами, используемое отдельно или в качестве подкладки под другой занавеской для душа, имеет место для шампуня, кондиционера и всего остального, что вам нужно.

Вешалка для полотенец

Хотя держатели для полотенец необходимы в любой ванной комнате, такая настенная версия является еще большей необходимостью в небольшом пространстве. Эту поворотную стойку, идеально подходящую для неиспользуемого угла, можно использовать для хранения полотенец, одежды и других дополнительных вещей, когда это необходимо, а когда нет, придвигать к стене.

Держатель зубной щетки

Если аптечка переполнена, а столешница под туалетным столиком загромождена, найдите новое место для хранения зубных щеток — стену. Этот красочный маленький блок можно установить высоко и вдали от дороги или в пределах досягаемости малышей.

Повесить держатель для фена

Перенесите фен в дом, где раскидистые шнуры не будут ползти по столешнице или дну ящика, с помощью удобного крючка для дверец шкафа. Если вы разместите их спереди или сзади на двери для хранения вещей в ванной, ваши инструменты для укладки волос будут доступны только тогда, когда они вам нужны, и убраны с дороги, когда они вам не нужны.

Вешалка для полотенец на двери

Если вы готовы бросить полотенце в крошечной ванной на двоих (или троих), наберитесь духа. Каждое утро собирать всю семью в туалетную комнату и выходить из нее намного проще, если есть безопасное место, где можно спрятать влажные полотенца после использования. Трехъярусная вешалка для полотенец над дверью может вместить три полотенца, не потея, и подходит для большинства жилых дверей.

Источник: bobvila.com.

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