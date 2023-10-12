Астролог Розалия Романова сообщила, что нападение россии на Украину и «Хамас» на Израиль – это не последняя война, которая нас ждет, а в россии скоро снова будут внутренние проблемы.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я говорила, что мы живем сейчас в период конца света. Конец света – это значит, что дальше что-то будет другое. То есть это не значит, что все закончится и ничего не будет, тьма. Будет что-то другое, светлое. Но мы все будем переходить через это очищение. И мы, Украина, зашли в это очищение первыми. Дальше за нами следуют другие.

Вы видите, как развивается ситуация в Израиле. На самом деле на них напали точно так же, как на нас. С другой стороны, у них больше возможностей, и они сейчас полностью зачищают эту территорию, а там тоже дети, плакать хочется, там тоже женщины, я чувствую, как их болит. Это ужасно.

И, к сожалению, это будет еще в других городах. Я вижу, что будет вспышка где-то там, где Индия и Пакистан. Это не прямо вот сейчас, но оно нарывается, этот нарыв в какой-то момент вспыхнет так же, как сейчас вспыхнула эта ситуация. Будет ситуация с Китаем и россией. Да, это будет, они просто ждут.

Я чувствую, что вот в этот период, в октябрь, ноябрь, до Нового года там (ред. – в россии) обязательно будет какая-то новая фигня. Оно будет какое-то бестолковое снова, но оно уже раскачивает этот Колосс окончательно, вот я это так вижу.

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