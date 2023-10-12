Прекрасное влияние на сон, настроение, здоровье и самочувствие – и это еще не полный список полезных свойств этих плодов.

Эксперты советуют, если вы страдаете бессонницей, съешьте всего две ягоды киви.

Киви содержит полезные антиоксиданты и фолиевую кислоту, дефицит которой может вызвать проблемы со сном.

Также киви способствует выработке серотонина, обеспечивающего крепкий сон и хорошее настроение.

Научное исследование показало, что участники, потреблявшие 2 плода киви за 1 час до сна в течение 4 недель, засыпали на 35% быстрее, чем те, кто не ел киви.

Отметим, что киви считается одним из наиболее диетических продуктов и содержит большое количество полезных веществ, необходимых для здорового функционирования организма. Киви поддерживает иммунитет, оказывает профилактическое действие при простудных заболеваниях и очень полезен как для детей, так и взрослых.

Киви содержит большое количество витаминов, но его отличие состоит в том, что большинство из них не разрушается в процессе обработки. Это обусловлено определенной кислотностью мякоти плода, которая способствует сохранению полезных элементов. Киви богат витамином С (92 мг на 100 граммов продукта), его в нем на порядок больше, чем в цитрусовом или болгарском перце.

Кроме того, киви относится к той немногочисленной категории продуктов, содержащих витамин В9 (фолиевая кислота) и В6 (пиридоксин).

У нас киви относят к фруктам, однако на самом деле это, как и арбуз – ягода, зеленая внутри.

Последние новости Украины:

Чек будет гораздо меньше: хитрости, которые помогут сэкономить в супермаркете.

Как перестать храпеть – этот эффективный способ поможет раз и навсегда.

Фонарик из подручных средств – актуальные советы.