Для борьбы с неприятным запахом на кухне не потребуется ни много времени, ни финансовых затрат.
Избавиться от неприятного запаха можно благодаря простой уловке, которая должна быть в арсенале любой хозяйки.
Итак, если на кухне есть стойкий неприятный запах, например, от пригоревших блюд или тех, что в процессе приготовления имеют специфический аромат, сделайте несколько элементарных вещей.
Налейте в кастрюлю воду, вскипятите ее, а затем просто добавьте в кипяток кожуру из апельсина или лимона. Прокипятите жидкость несколько минут.
Благодаря этому проверенному способу запах на кухне исчезнет.
Также можно использовать душистые специи. Аромат корицы, гвоздики или имбиря, сочетающийся с апельсиновой цедрой или ломтиком лимона, вытеснит неприятный запах.
Отметим, что к простым способам нейтрализации неприятного запаха на кухне можно отнести и ароматические свечи.
Выберите свечи с освежающими ароматами – цитрусовыми, хвойными или зеленого чая.
Уксус также отлично убирает неприятные запахи! Чтобы вывести стойкие «ароматы» в кухне или другом помещении дополнительно вешают полотенце, смоченное в растворе.
С задачей поглощения неприятных запахов также хорошо справляется пищевая сода; наполнитель для кошачьего туалета и активированный уголь.
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