Победительница шоу «Зважені та щасливі» поделилась рецептом блюда, которое захочется приготовить именно сейчас, в холодное время года.

Победительница четвертого сезона шоу «Зважені та щасливі» Юлия Науменко советует хозяйкам порадовать себя и домашних согревающим супчиком.

«Уже холодно и так хочется на обед съесть что-то горячее…», - отметила Науменко.

Победительница «Зважені та щасливі» решила напомнить о зеленом борще, который можно приготовить по правилам правильного питания и получить вкуснейший результат.

Итак для приготовления зеленого борща по этому рецепту понадобятся кипяток 400 мл, мясо куриного бедра 250 г (в сыром виде), булгур 2 ст л (40 г в сухом виде), лук 50 г, морковь 50 г, щавель (или шпинат) 50 г, лук зеленый 20 г, 1 отварное яйцо, немного оливкового масла, две чайные ложки сметаны и любимые приправы по вкусу.

Первый шаг - в кипящую воду добавьте мясо, слейте первый бульон и варите на втором бульоне.

В это время на оливковом масле обжарьте нарезанный лук и натертую морковь.

После этого овощи необходимо переложить в кипящую воду. Добавить булгур и проварить еще 15 минут. Следующий шаг – добавьте щавель, зеленый лук и натертое яйцо.

«Проварите еще 10 минут и не забудьте добавить любимые приправы. Готовое блюдо разделите пополам», – говорит победительница «Зважені та щасливі» Юлия Науменко на своей странице в Инстаграм.

Борщ подают со сметаной.

Комментируя этот рецепт, пользователи Инстаграм отмечают, что еще вкусно и полезно добавить в такой борщ шпинат.

«Делала со шпинатом. Бомба супчик, советую!»,

«Я так тоже всегда готовлю. Вкусный и легкий борщ»,

«Хороший рецепт», - комментируют подписчицы.

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