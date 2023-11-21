Актриса «Дизель шоу», режисер театру та кіно Юлія Мотрук показала дуже смачний рецепт страви, яка не потребує багато часу.

Зірка «Дизель шоу» Юлія Мотрук запропонувала приготувати запекти курочку з цибулею і сиром.

Для приготування за рецептом актриси «Дизель шоу» необхідно взяти куряче філе, твердий сир, цибулю, майонез або сметану.

Перший крок – ріжемо куряче філе на порційні шматочки і викладаємо їх на змащене олією деко. Солемо і намазуємо кожен шматочок майонезом або сметаною.

Цибулю ріжемо дрібникми кубиками і посипаємо зверху. Далі зірка «Дізель шоу» потерла твердий сир і теж посипала зверху.

Але це, як виявилося, було помилкою. Тож зірка «Дізель шоу» застерігає тих, хто скористується цим рецептом – не повторювати її.

«Сир кладіть в самому кінці, коли мʼясо вже буде готове. І купуйте соленуватий», - порадила зірка «Дизель шоу».

Справа у тому, що якщо сиром посипати перед відправкою у духовку, він розтане і буквально прикипить до деко. Зірка «Дизель шоу» навіть пожартувала, що її деко тепер потрібно відправляти на смітник.

У свою чергу підписники зірки «Дизель шоу», коментуючи її рецепт, радять звичайну цибулю замінити на мариновану, а під сир ще підкласти консервований ананас.

«Те що я люблю! Але сир кладу одразу, вмикаю на 150°, і решіточку нижче ставлю, тоді сир не пригорає»,

«Можна ще помідорів додати», - коментують рецепт від актриси «Дизель шоу» користувачі Інстаграм.

Останні новини України:

З рум'яною скоринкою - Павло Зібров дав приголомшливий рецепт з доступних продуктів.

Без зайвого цукру - Ольга Сумська підказала, що додати у випічку для ідеального смаку.

Можна приготувати за п'ять хвилин - Аліна Гросу дала елементарний рецепт смачної закуски.