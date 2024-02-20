Некоторые ключевые подробности об обновлении Android 15 могут поразить даже опытных пользователей.

Google выпустила первую бета-версию Android 15, ориентированную на разработчиков с упором на улучшение взаимодействия между аппаратным и программным обеспечением.

Об этом пишет «theverge».

Оптимизации с помощью Android Dynamic Performance Framework.

Android Dynamic Performance Framework направлен на оптимизацию системы питания мобильных устройств.

Усовершенствования направлены на улучшение реакции устройства на требования процессора, что приводит к повышению энергоэффективности приложений с длительными фоновыми задачами.

Улучшения безопасности.

Обновление включает более надежную защиту от вредоносного ПО в файлах приложений.

Он представляет последнюю версию Privacy Sandbox, предлагающую альтернативу использованию Google сторонних файлов cookie.

Работа с камерой в сторонних приложениях.

В Android 15 улучшена работа камеры в сторонних приложениях.

Представлены новые инструменты для улучшения изображений при слабом освещении и повышения их яркости.

Разработчики приложений теперь имеют доступ к элементам управления вспышкой, что позволяет им регулировать интенсивность вспышки.

Дополнительные возможности.

Опция «Вибрация клавиатуры» позволяет пользователям отключать виброотдачу при работе с виртуальной клавиатурой.

Функция «Уменьшение громкости уведомлений» постепенно отключает громкость уведомлений для приложений, отправляющих несколько сообщений подряд, с настраиваемыми настройками.

При регулировке яркости введена тактильная обратная связь.

Этапы тестирования.

Предварительная версия для разработчиков: выпуски в феврале и марте.

Бета: релизы в апреле и мае.

Стабильность платформы: выпуски в июне и июле.

В настоящее время тестирование доступно для некоторых смартфонов Pixel и через эмулятор Android Studio. Ожидается, что финальная версия Android 15 выйдет в конце лета или начале осени 2024 года.

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