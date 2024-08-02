Решения для отслеживания телефона не являются чем-то новым, но хорошо то, что с каждым днем ​​становится все проще найти смартфон Android, если вы случайно его потеряете.

Использование диспетчера устройств Android на вашем смартфоне еще проще.

Теперь вы можете посетить домашнюю страницу Google и найти потерянный Android-смартфон.

Просто введите «Найти мой телефон», и Google покажет, где находится ваш телефон на карте. Если вы забыли его в кафе или уронили в парке, это лучший способ узнать его текущее местоположение Android-смартфона.

Вы также можете настроить Android-смартфон на звонок, если он потеряется под диваном или стопкой книг дома или в офисе.

Эта функция требует, чтобы вы вошли в ту же учетную запись Google в браузере, что и на смартфоне Android. Если вы используете Chrome, вы можете напрямую ввести «Найти мой телефон» в адресной строке.

Если у вас есть несколько смартфонов Android, связанных с одной и той же учетной записью Google, вы можете выбрать телефон, который хотите найти, выбрав его из раскрывающегося списка, доступного в правом верхнем углу.

Здесь есть несколько очевидных предостережений. Во-первых, чтобы это работало, на вашем Android-смартфоне должен быть включен отчет о местоположении.

Во-вторых, на вашем смартфоне Android должна быть установлена ​​последняя версия приложения Google, и в-третьих, чтобы это работало, телефон должен быть включен и подключен к Интернету.

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