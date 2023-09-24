"ПриватБанк" став об'єктом незадоволення серед своїх клієнтів. Деякі особи, які мають облікові записи в цьому банку, стикаються з різними проблемами та неприємностями, пов'язаними з наданням послуг цією фінансовою установою.

На веб-ресурсі "Мінфін" з'явився новий негативний відгук стосовно роботи "ПриватБанк". У цьому відгуку клієнт висловив своє незадоволення діяльністю банку.

Зокрема, клієнт "ПриватБанк" пожалілася на те, як банк розірвав з нею договір. Пояснили це тим, що надсилали повідомлення про те, що потрібно підтвердити шлях надходження коштів на рахунок. Жінка волонтер та саме на цю картку "ПриватБанк" їй надходять донати від українців.

Консультант "ПриватБанк" запропонував їй надіслати фото звітів, подяк від військових та госпіталів, фото запитів від військових і банк протягом доби опрацює інформацію і поверне її рахунок. Але цього не сталося навіть після того, як клієнтка "ПриватБанк" виконала усі вимоги.

"Телефоную ще раз в підтримку, відповідають, що ніякого шансу на розблокування немає. Телефоную втретє і мені говорять, що банк розгляне вашу ситуацію і зв’яжеться з вами протягом семи робочих днів. Я так і не зрозуміла, чи питання якось вирішиться??? Всі дають різну інформацію. Дуже неприємно, що банк не йде назустріч клієнтам", - доповнила клієнтка "ПриватБанк".

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Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

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