Є вагомі причини, через які вам слід зберігати багато звичайних предметів для ванної кімнати десь за межами ванної кімнати.

Експерти склали рейтинг речей, які не слід зберігати у ванній.

Шафи та тумби у ванній кімнаті можуть стати додатковим місцем для зберігання туалетного приладдя, постільної білизни, ліків та багато іншого, особливо для тих, у кого мало місця.

Однак багато предметів, які зазвичай зберігаються у ванній кімнаті, насправді слід зберігати у прохолодному, сухому приміщенні, де немає різких коливань температури та вологості.

Зберігання цих речей у ванній може пошкодити їх або навіть загрожувати здоров'ю.

Рушники

У багатьох ванних кімнатах є шафи для білизни, де люди зберігають свої лазневі рушники, але вологе середовище — не ідеальне місце для них. Краще місце для зберігання рушників — якщо такі є, — шафи для білизни в передпокої, оскільки вони не будуть піддаватися впливу високого рівня вологості, що може призвести до розвитку цвілі і появи затхлого запаху. Це ж правило стосується халатів та іншої білизни.

Зубні щітки

Це може здатися трохи нелогічним, оскільки у ванній ви чистите

зуби, але зберігання підставки для зубних щіток на стійці у ванній може перетворити її на розсадник бактерій. Щоразу, коли ви змиєте воду в унітазі, у повітря викидаються бактерії, а вологе середовище у ванній змушує ці бактерії швидко розмножуватися. Якщо ви не можете зберігати зубну щітку в аптечці, краще зберігати її поза ванною кімнатою.

Фотографії

Хоча ванна кімната може здатися чудовим місцем для розміщення сімейних фотографій, вони ризикують пошкодитися через вологість. Навіть якщо вони добре оформлені, волога може проникнути під скло та викликати плісняву. Щоб не зіпсувати цінних сімейних фотографій, зберігайте їх в іншому місці або зробіть копії, щоб ви могли насолоджуватися ними довгі роки.

Рецепт ліки

Хоча багато хто з нас зберігає ліки, що відпускаються за рецептом у ванній кімнаті (зрештою, вона називається аптечкою), це не ідеальне середовище для таблеток і мікстур. У більшості пляшечок з рецептами зазначено, що їх слід зберігати у прохолодному та сухому місці, а ванна кімната, ймовірно, є найвологішим місцем у вашому будинку. Натомість зберігайте флакони з рецептами в спальні, в недоступному для дітей місці. Така сама рекомендація стосується і вітамінів.

Тампони

Зберігати тампони та інші гігієнічні засоби у ванній кімнаті, звичайно, зручно, але насправді це не найкраще місце для них. Більшість виробників тампонів рекомендують зберігати свою продукцію в сухому прохолодному місці, оскільки вологе середовище може призвести до розвитку бактерій та плісняви. Тампони, що зберігаються у ванній кімнаті протягом коротких періодів часу, навряд чи постраждають, тому не турбуйтеся про те, щоб зберігати невеликий запас під раковиною.

Електроніка

Ми всі знаємо, що електроніка та вода несумісні, тому дрібну побутову техніку краще зберігати в іншому місці. Це не тільки може бути потенційно небезпечним, але й пошкодити електроніку, зберігаючи її у вологому середовищі. Більшість електронних пристроїв мають металеві компоненти, які можуть іржавіти або корозії, якщо піддаються впливу високого рівня вологості.

Пофарбовані дерев'яні меблі

Старовинний дерев'яний стілець або шафа можуть додати ванною вінтажний шарм, але пофарбовані дерев'яні меблі можуть бути пошкоджені у вологому середовищі. Коли рівень вологості коливається, деревина розширюється і стискається, що призводить до розколу, здуття та відшаровування лакофарбового покриття. При декоруванні ванної кімнати вибирайте дерев'яні деталі, які забарвлені, а не пофарбовані.

Ювелірні вироби

Ювелірні вироби не зазнають вологого середовища, особливо якщо вони виготовлені зі стерлінгового срібла, яке швидко тьмяніє при дії високої вологості. Замість того, щоб зберігати скриньку на стійці у ванній або на туалетному столику, зберігайте її в спальні або шафі, щоб ваші кільця, намиста, браслети та сережки виглядали блискучими та новими.

Бритви

Леза бритви зазвичай виготовляються з нержавіючої сталі, яка стійка до іржі та корозії, але на них все одно може негативно впливати середовище з високою вологістю. Бритву, якою ви активно користуєтеся, можна зберігати в душі або аптечці, але краще зберігати додаткові леза в сухому місці за межами ванної кімнати.

Джерело: bobvila.com.

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