В Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

Україна надає пенсії деяким громадянам, які втратили годувальника. Отримувачами таких виплат є непрацездатні члени родини покійної особи, яка їх утримувала. Про це повідомили у ПФУ.

Розмір пенсії, пов'язаної з втратою годувальника, залежить від того, чи був годувальник військовослужбовцем, і причини його смерті.

Якщо годувальник помер або загинув під час виконання військових обов'язків, то виплата призначається в такому розмірі:

70% від грошового забезпечення покійного військовослужбовця для кожного непрацездатного члена родини, такого як батько, дружина (чоловік) і інші непрацездатні члени родини, якщо на пенсію має право лише одна особа в сім'ї.

50% від грошового забезпечення покійного військовослужбовця для кожного непрацездатного члена родини, якщо на пенсію мають право двоє чи більше непрацездатних членів сім'ї, за винятком батьків, дружини та чоловіка.

30% від грошового забезпечення годувальника, якщо він помер або загинув через нещасний випадок, що не пов'язаний з виконанням військових обов'язків.

Пенсія в разі втрати годувальника для кожного непрацездатного члена родини не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі - 4,18 тис. грн).

На сьогоднішній день розміри пенсій у разі втрати годувальника для осіб, які не були військовослужбовцями ЗСУ, встановлені таким чином:

50% від пенсії за віком - на одного непрацездатного члена родини.

100% від пенсії за віком - на двох або більше непрацездатних членів сім'ї.

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