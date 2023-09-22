В Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца.

Украина предоставляет пенсии некоторым гражданам, потерявшим кормильца. Получателями таких выплат являются нетрудоспособные члены семьи умершего их покойного лица. Об этом сообщили в ПФУ.

Размер пенсии, связанной с потерей кормильца, зависит от того, был ли кормильец военнослужащим и причины его смерти.

Если кормильца умер или погиб во время исполнения воинских обязанностей, то выплата назначается в таком размере:

70% от денежного довольствия покойного военнослужащего для каждого нетрудоспособного члена семьи, такого как отец, жена (супруг) и другие нетрудоспособные члены семьи, если на пенсию имеет право только одно лицо в семье.

50% от денежного довольствия покойного военнослужащего для каждого нетрудоспособного члена семьи, если на пенсию имеют право двое или более нетрудоспособных членов семьи, за исключением родителей, жены и мужа.

30% от денежного довольствия кормильца, если он умер или погиб из-за несчастного случая, не связанного с исполнением военных обязанностей.

Пенсия в случае потери кормильца для каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас – 4,18 тыс. грн).

На сегодняшний день размеры пенсий в случае потери кормильца для лиц, не являвшихся военнослужащими ВСУ, установлены следующим образом:

50% от пенсии по возрасту – на одного нетрудоспособного члена семьи.

100% от пенсии по возрасту – на двух или более нетрудоспособных членов семьи.

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