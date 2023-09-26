З нового року року деяким українцям припинять виплату пенсії, але можна зробити певні діїі, щоб не втратити гроші.

Для деяких українців у 2024 році можуть припинити виплату пенсій, якщо вони не пройдуть ідентифікацію. Їм залишилося три місяці на виправлення ситуації, щоб забезпечити продовження отримання пенсій після нового року.

Ця фізична ідентифікація обов'язкова для пенсіонерів, які повинні регулярно підтверджувати свою особистість, щоб отримувати пенсію. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Після початку пандемії COVID-19 у 2020 році ця вимога була тимчасово скасована, але з літа цього року вона знову набула чинності. Спочатку пенсіонерам було встановлено умову пройти фізичну ідентифікацію до 1 вересня, але термін був подовжений до 31 грудня 2023 року.

Пенсіонери мають можливість пройти ідентифікацію як онлайн, так і офлайн, щоб їм продовжили виплачувати пенсію. Онлайн-ідентифікацію можна здійснити через відеоконференцію, де необхідно з'явитися на екрані та показати документ, що засвідчує особу. Також їх можна авторизувати в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис (Дія ID).

Для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, прийнятний спосіб ідентифікації полягає в особистому візиті до українських дипломатичних установ у країні свого перебування, де їм повинні підтвердити, що вони живі та мають право на пенсію.

Тим пенсіонерам, які перебувають в Україні, мають можливість, найзручніше пройти ідентифікацію особисто в одному з відділень Ощадбанку. Для цього їм потрібно мати при собі документ, що підтверджує особу, платіжну картку, на яку здійснюються виплати. Пенсія буде тоді виплачуватись.

Для верифікації залишилось три місяці, і це важливий крок для тих, хто отримує пенсію, щоб не припинити її отримання.

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