С нового года некоторым украинцам прекратят выплату пенсии, но можно совершить определенные действия, чтобы не потерять деньги.

Для некоторых украинцев в 2024 году могут прекратить выплату пенсий, если они не пройдут идентификацию. Им осталось три месяца на исправление ситуации, чтобы обеспечить продолжение получения пенсий после нового года.

Эта физическая идентификация обязательна для пенсионеров, которые должны регулярно подтверждать свою личность для получения пенсии. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

После начала пандемии COVID-19 в 2020 году это требование было временно отменено, но с лета этого года оно вновь вступило в силу. Первоначально пенсионерам было установлено условие пройти физическую идентификацию до 1 сентября, но срок был продлен до 31 декабря 2023 года.

Пенсионеры могут пройти идентификацию как онлайн, так и оффлайн, чтобы им продолжили выплачивать пенсию. Онлайн-идентификацию можно осуществить через видеоконференцию, где необходимо появиться на экране и показать документ, удостоверяющий личность. Также их можно авторизовать в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи Действие Подпись (Действие ID).

Для находящихся за рубежом пенсионеров приемлемый способ идентификации заключается в личном визите в украинские дипломатические учреждения в стране своего пребывания, где им должны подтвердить, что они живы и имеют право на пенсию.

Тем пенсионерам, которые находятся в Украине, имеют возможность удобнее всего пройти идентификацию лично в одном из отделений Сбербанка. Для этого им нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность, платежную карту, на которую производятся выплаты. Пенсия будет выплачиваться.

Для верификации осталось три месяца, и это важный шаг для получающих пенсию, чтобы не прекратить ее получение.

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