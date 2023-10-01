Усі регіони України вже розробили графік можливих відключень електроенергії до жовтня, також було запроваджено тариф на світ.

У жовтні в Україні електроенергія коштуватиме 2,64 гривні за кіловат-годину - такий тариф було встановлено. Для тих громадян, які встановили двозонні лічильники електроенергії, з 23:00 до 7:00 можливе споживання енергії за тарифом 1,23 гривні за кВт-годину.

Згідно з обіцянками уряду, тариф на електроенергію залишатиметься незмінною до завершення опалювального сезону 2024 року. Після цього уряд має вирішити, чи збільшувати тарифи на електроенергію чи залишити їх на поточному рівні. До червня 2023 року тариф становив 1,44 гривні за кВт-годину для споживання до 250 кВт-годин, і 1,68 гривні за кВт-годину для споживання понад цей ліміт.

Необхідно також нагадати, що всі регіони України вже розробили графіки можливих відключень електроенергії до жовтня. Однак їх будуть застосовувати лише у випадку надзвичайних обставин, зокрема, у випадку обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури Російською Федерацією, подібних до минулого опалювального сезону.

Проте виникають турботи і щодо виробництва електроенергії. У зв'язку з повноформатною війною та тимчасовою окупацією Енергодара, де розташована Запорізька атомна електростанція, обсяг її генерації значно скоротився.

Отже, різке збільшення споживання електроенергії може призвести до дефіциту, коли генерованої енергії не вистачає для всіх. У такому випадку доведеться або імпортувати електроенергію, або вводити обмеження для деяких споживачів.

Джерело: Обозреватель.

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