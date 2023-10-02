Експерти назвали топ речей, які вам сподобаються, якщо ви ненавидите прибирання.

Ніщо так не псує ліниву суботу, як список справ, повний справ. Єдиний спосіб уникнути прибирання у вихідні — розподілити роботу і навести лад протягом тижня.

Парова швабра

Пилосос є у кожного, але парова швабра є лише в небагатьох. Це втрачена можливість. Чому? Для дивовижної різноманітності поверхонь — від мармурової та вінілової підлоги до затирання плитки, стільниць та вікон — парові швабри.

Він забезпечують глибоке очищення з мінімальними зусиллями, високою потужністю та відсутністю безладу. Мабуть, найприємніше: на відміну від більшості поширених засобів для чищення, парові швабри працюють без будь-яких хімікатів і миючих засобів.

Просто наповніть його водопровідною водою, і через хвилину він створить високотемпературну пару, здатну видаляти бруд і жир навіть під час дезінфекції вашого будинку, зменшуючи кількість бактерій, таких як кишкова паличка, стафілокок та сальмонела.

Подушечки для видалення плям

Плям від червоного вина на білому або бежевому килимі достатньо, щоб звести з розуму будь-якого домовласника. На щастя, ця додаткова енергія піде вам на користь, якщо під час збирання ви скористаєтеся подушечками для видалення плям. і т. д. - всього за 30 хвилин. Покладіть один на пляму, тупніть (тут не можна чистити!) і поверніться через півгодини за оновленим килимом.

Насадка для чищення ванної кімнати

Якби існував чарівний інструмент, який міг би допомогти вам очистити ванну в 5 разів швидше, хто б не захотів ним скористатися?

Набір насадок для дриля обіцяє скоротити кількість годин, які ви витрачаєте на чистку, за рахунок використання потужності акумуляторного дриля. Прикріпіть нейлонові подушечки, що не подряпаються, до будь-якого дриля, затягніть свердло і увімкніть живлення. Гнучкі подушки чистячі можна використовувати практично на будь-якій поверхні ванної кімнати - від душу до плитки, від раковини до ванни.

Джерело: bobvila.com.

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