Эксперты назвали топ вещей, которые вам понравятся, если вы ненавидите уборку.

Ничто так не портит ленивую субботу, как список дел, полный дел. Единственный способ избежать уборки на выходных — распределить работу и навести порядок в течение недели.

Паровая швабра

Пылесос есть у каждого, но паровая швабра есть лишь у немногих. Это упущенная возможность. Почему? Для удивительного разнообразия поверхностей — от мраморных и виниловых полов до затирки плитки, столешниц и окон — паровые швабры.

Он обеспечивают глубокую очистку с минимальными усилиями, высокой мощностью и отсутствием беспорядка. Пожалуй, самое приятное: в отличие от большинства распространенных чистящих средств, паровые швабры работают без каких-либо химикатов и моющих средств.

Просто наполните его водопроводной водой, и через минуту он создаст высокотемпературный пар, способный удалять грязь и жир даже во время дезинфекции вашего дома, уменьшая количество бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла.

Подушечки для удаления пятен

Пятен от красного вина на белом или бежевом ковре достаточно, чтобы свести с ума любого домовладельца. К счастью, эта дополнительная энергия пойдет вам на пользу, если во время уборки вы воспользуетесь подушечками для удаления пятен.. Эти предварительно смоченные ватные диски удаляют даже самые стойкие пятна — стойкие пятна от вина, еды, фруктовых соков, кофе, пятен от домашних животных и т. д. — всего за 30 минут. Положите один на пятно, топните (здесь нельзя чистить!) И вернитесь через полчаса за обновленным ковром.

Насадка для чистки ванной комнаты

Если бы существовал волшебный инструмент, который мог бы помочь вам очистить ванную комнату в 5 раз быстрее, кто бы не захотел им воспользоваться?

Набор насадок для дрели обещает сократить количество часов, которые вы тратите на чистку, за счет использования мощности вашей аккумуляторной дрели. Прикрепите нецарапающиеся нейлоновые чистящие подушечки к любой дрели, затяните сверло и включите питание. Гибкие чистящие подушечки можно использовать практически на любой поверхности ванной комнаты — от душа до плитки, от раковины до ванны.

Источник: bobvila.com.

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