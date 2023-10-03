У жовтні поточного року деякі пенсіонери можуть очікувати додаткових виплат у розмірі понад 2 тисяч гривень. Як повідомили у ПФУ, це випливає з колишніх затримок у виплатах пенсії, які виникли не з їхньої вини.

Зокрема, пенсіонерам, які мають статус ВПО (військовополонених та осіб, які пройшли військовий полон) і не отримували попередні виплати пенсії через обставини, що не залежать від них, у жовтні виплатять додатково 2 093 гривні. Уряд виділив додатковий мільярд гривень для цього у 2023 році з бюджету Пенсійного фонду.

Ця процедура виплати додаткових сум пенсій за минулі періоди передбачена рішенням Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1165.

Також важливо відзначити, що щомісячні доплати до пенсій отримають особи певного віку:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримають додатково 300 гривень;

Ті, хто має вік від 75 до 79 років, отримають 456 гривень;

Пенсіонери віком від 80 років отримають 579 гривень.

Додатково 837 гривень можуть отримати громадяни з особливими обставинами, включаючи тих, хто потребує особливого догляду через вік або стан здоров'я, а також тих, хто залишився без працездатних близьких родичів та має недостатнє фінансове забезпечення.

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