Ціни на продукти восени поточного року злетять на низку продуктів - чекати здешевлення не варто.

Восени поточного року очікується підвищення цін на продукти, і перш за все, на хліб, через підвищення ціни на борошно на 5-7%. М'ясо та птиця також подорожчають через нестачу ресурсів.

Такий прогноз стосується України і був зроблений аграрним та економічним експертом Іваном Стефанишиним.

Пояснюється підвищення ціни це тим, що в 2023 році аграрії використовували менше добрив і захисту від шкідників. Під час засіву озимої пшениці вартість добрив стрімко зросла, що призвело до відповідного збільшення витрат. Очікується, що ціни на хліб виростуть на 10-15%. Але подорожчання буде поступовим. За прогнозами експертів перше подорожчання ми відчуємо уже цього місяця.

Також варто очікувати підвищення ціни на м'ясо та птицю через нестачу ресурсів. Щодо молочних продуктів також передбачається підвищення ціни.

Однак ціни на олію не підвищуватимуться через відсутність причин для цього. Проблеми виникнуть із цукром через світовий дефіцит продукту та труднощі в Індії. Тому очікується дефіцит товару по всьому світу, що також вплине на ціни - очікується підвищення вартості.

В той же час врожай овочів в Україні 2023 року порадував. Тому ціни на ці продукти навіть нижчі, ніж торік. Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю.

Джерело: РБК-Україна.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.



