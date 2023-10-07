Стало відомо, які виплати та грошова допомога передбачені в Україні у 2023 році.

Кожна сім'я, у якій є діти, отримує певні соціальні виплати, які включають у себе виплати при народженні дітей, державні аліменти, грошову допомогу матерям-одиначкам. Стало відомо, яку грошову допомогу можна отримати в 2023 році.

У 2023 році в Україні передбачені різні соціальні виплати для сімей з дітьми. Серед них:

Грошова допомога при народженні малюка: Сім'я, яка народила дитину, отримує 41 280 грн. Але ця сума виплачується поетапно. Спочатку виплачується 10 320 грн, а решта розподіляється рівними частинами щомісяця протягом трьох років - по 860 грн на місяць. Ця допомога також доступна для сімей, які усиновили дитину. ЄМалятко: Ця послуга дозволяє батькам отримати пакунок для новонародженої дитини, який включає необхідні речі. Вартість пакунка складає 6 300 грн, і батьки можуть отримати гроші замість нього. Грошова допомога при вагітності та пологах: Розмір цієї допомоги зросла до 671 грн у 2023 році. Мають право на неї різні категорії жінок, включаючи неповнолітніх, звільнених з роботи через ліквідацію підприємства, студенток і багато інших. Грошова допомога матерям-одиначкам: Одинокі матері отримують допомогу, розраховану як різниця між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку. Максимальний розмір допомоги варіюється залежно від віку дитини, і він може сягати до 2 833 грн на місяць.

Держава також надає грошову допомогу опікунам, які дбають про дітей, що перебувають під їх опікою через позбавлення батьківського піклування. Ці кошти належать самій дитині і мають такий розмір:

Для дітей до 6 років – 4 544 грн;

Для дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

Джерело: Факти.

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