Стало известно, какие выплаты и пособия предусмотрены в Украине в 2023 году.

Каждая семья, в которой есть дети, получает определенные социальные выплаты, включающие в себя выплаты при рождении детей, государственные алименты, денежную помощь матерям-одиночкам. Стало известно, какую денежную помощь можно получить в 2023 году.

В 2023 году в Украине предусмотрены разные социальные выплаты для семей с детьми. Среди них:

Денежная помощь при рождении малыша : Семья, родившая ребенка, получает 41 280 грн. Но эта сумма выплачивается поэтапно. Сначала выплачивается 10 320 грн, а остальные распределяются равными частями ежемесячно в течение трех лет - по 860 грн в месяц. Эта помощь также доступна для семей, усыновивших ребенка. ЕМалятко: Эта услуга позволяет родителям получить пакет для новорожденного ребенка, который включает необходимые вещи. Стоимость пакета составляет 6300 грн, и родители могут получить деньги вместо него. Денежная помощь при беременности и родах : Размер этой помощи вырос до 671 грн в 2023 году. Имеют право на нее разные категории женщин, включая несовершеннолетних, уволенных с работы из-за ликвидации предприятия, студенток и многих других. Денежная помощь матерям-одиночкам : Одинокие матери получают пособие, рассчитанное как разница между 100% прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста. Максимальный размер денежной помощи варьируется в зависимости от возраста ребенка, и он может достигать 2833 грн в месяц.

Государство также оказывает денежную помощь опекунам, заботящимся о детях, находящихся под их опекой из-за лишения родительской опеки. Эти средства принадлежат самому ребенку и имеют такой размер:

Для детей до 6 лет – 4544 грн;

Для детей от 6 до 18 лет – 5666 грн.

Источник: Факти.

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